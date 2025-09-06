The Swiss voice in the world since 1935

美突袭乔治亚州现代-LG厂逮475人　韩国政府表达关切

（法新社华盛顿5日综合外电报导）美国官员今天表示，执法人员突袭乔治亚州正在兴建的现代汽车-LG电池工厂逮捕475人，其中大多数是疑似在美非法工作的韩国人。韩国政府对此表示关切与遗憾。

国土安全调查处（Homeland Security Investigations）亚特兰大特别探员施兰克（Steven Schrank）表示，这场行动是总统川普在全国打击移民行动中，迄今针对单一地点所执行的规模最大突袭搜查。

施兰克向媒体表示，昨天的突袭行动源自于对乔治亚州埃拉贝尔镇（Ellabell）的现代汽车（Hyundai Motor）与LG新能源（LG Energy Solution）合资工厂「非法雇用行为与严重联邦犯罪指控所展开的刑事调查」。

他说：「这并不是探员进入厂区、集中人员并将他们押上巴士的移民行动。这是持续数月的刑事调查。」

在白宫被问到这起突袭行动时，川普表示：「我会说他们是非法外来者，移民暨海关执法局（ICE）只是在履行职责。」

韩国对这起突袭行动表达「关切与遗憾」，并敦促华府尊重韩国公民的权利。

韩国外交部发言人李在雄（Lee Jae-woong，音译）说：「在美国的执法行动中，我们投资人的经济活动以及本国国民的合法权益不应受到不公正的侵害。」

施兰克说，遭逮捕的475人「非法居留美国」并「非法工作」。他说：「韩国籍人士占多数。」他又说，这是「国土安全调查处史上针对单一地点规模最大的执法行动」。

在首尔，一名知情人士向法新社表示，约有300名韩国公民遭到拘留。

施兰克说，他无法提供在这座将供应电动车电池的工厂中，被捕者中有多少人分别受雇于现代、LG或分包商的具体数据。他说，这些遭拘留的人已移交给ICE，以进行后续可能的遣返程序。

施兰克说，有些遭拘留的人是非法越过美国边界，其他人是持禁止工作的签证入境，还有一些是工作签证逾期未离境。

他说：「这项行动凸显我们致力于保障乔治亚州人与美国人的就业机会，确保为守法的企业提供公平的竞争环境，维护经济完整性，并保护员工免遭到剥削。」

韩国是亚洲第4大经济体，也是主要汽车与电子商品制造国，在美国设有多座工厂。韩国企业已投资数十亿美元在美国设厂，希望打进美国市场并规避川普施加的关税威胁。

韩国总统李在明上月访美期间会见了川普，首尔当局并于7月承诺将在美国投资3500亿美元。

川普承诺将振兴美国制造业，也矢言将驱逐数以百万计的无证移民。

现代汽车发表声明表示，正在「密切关注」乔治亚州建筑工地的情况，并「努力厘清具体情况」。现代汽车强调：「截至今天，根据我们的了解，遭到逮捕的人中，没有人是现代汽车直接雇用的员工。」

LG新能源表示：「正在搜集所有相关细节。我们将全力配合有关当局调查。」

