美联邦人员明州移民执法2死 共和党州长参选人退选

（法新社明尼阿波利斯26日电） 美国明尼苏达州一名共和党州长参选人今天宣布退出党内初选，以抗议美国总统川普政府在该州首府明尼阿波利斯展开的移民打击行动，这项行动已导致两名平民遭联邦执法人员射杀身亡。

这项罕见举动凸显出围绕移民执法所引发的政治与法律紧张情势，也让这个位于美国中西部的州及其最大城市成为国际关注焦点。

明尼阿波利斯律师马德尔（Chris Madel），因经常为执法人员辩护而知名，原本在竞争激烈的共和党州长提名战中寻求出线，但他在社群媒体上发布辞职影片并批评自家政党。

他表示：「我无法支持共和党高层报复本州公民的作法。」他还说：「我也无法再自认是这样一个政党的成员。」

马德尔近期因为为移民及海关执法局（ICE）探员罗斯（Jonathan Ross）担任法律顾问而备受关注。罗斯于1月7日开枪击毙了37岁的明尼阿波利斯女性古德（Renee Good）。

马德尔在37岁护理师普雷蒂（Alex Pretti）不幸身亡后宣布终止选举活动。普雷蒂当时正在明尼阿波利斯记录联邦执法单位行动，却遭到边境巡逻队（BP）人员围捕制伏，并在现场被射杀。

马德尔表示：「共和党高层的作为几乎让共和党人在明尼苏达州赢得州长选举变得不可能。」