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美联邦众议员称海中有外星人

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（法新社华盛顿24日电） 美国众议员柏谢特近日在访谈中提到，一名海军上将告诉他，有外星人船舰在海中以惊人速度移动。尽管幽浮话题过去常遭嘲弄，美国国会近来愈渐重视关于神秘不明飞行物的报告。

美国联邦众议院共和党籍议员柏谢特（Tim Burchett）在一场访谈中，告诉现在于右翼媒体「一个美国新闻网」（One America News Network, OAN）主持节目的前共和党众议员盖兹（Matt Gaetz）：「他们跟我说，水下有东西以每小时几百英里的速度移动…它和美式足球场一样大。

柏谢特还强调，这起事件有纪录在案，且是一名海军上将告诉他的，不过他并未公布这位海军上将的身分。

柏谢特以声称美国政府隐瞒「幽浮」（UFO，又称不明飞行物）及其他外星人活动而闻名。他表示，在上帝的浩瀚宇宙中，万事皆有可能。

目前尚无任何证据显示，地球外存在有智慧生命体。

尽管如此，美国国会愈来愈重视关于神秘飞行物体的报告，让一度遭广受嘲弄的幽浮话题－现在常被称为「不明异常现象」（Unidentified Anomalous Phenomena）－成为一项严肃议题。

美国国防部于2024年3月公布一份报告，称其并无发现幽浮的证据，并指许多疑似目击幽浮的案例，结果只是看到探空气球、间谍飞机、卫星及其他正常活动。

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