美贸易代表警告欧盟勿祭关税重拳

afp_tickers

2 分钟

（法新社达沃斯20日电） 美国贸易代表葛里尔今天示警说，欧洲联盟（EU）若因美国总统川普（Donald Trump）扬言收购丹麦自治领土格陵兰，对美方祭出关税「重拳」，这「并非明智之举」。

川普近日扬言对欧洲8国输美商品加徵最多25%关税后，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）尤其呼吁欧盟动用「反胁迫工具」（ACI）加以反制。

葛里尔（Jamieson Greer）在达沃斯举行的世界经济论坛（WEF）接受记者访问时说：「各国都会做出符合自身国家利益的事。这些行为是自然而然产生的后果。」

他补充说，动用反胁迫工具「并非明智之举」。这和美国财政部长贝森特（Scott Bessent）昨天在论坛发表谈话的立场一致。

欧盟迄未动用这个旨在遏止他国对欧盟施加地缘政治压力的工具。

记者问若欧盟认定格陵兰「没有商议余地」，美国做何反应，葛里尔回答说，「如果真是如此，那就这样吧」。

他指出：「我的经验是，采纳我建议的国家往往能取得不错成果；若不予采纳，通常会发生意料之外的情况。」

此外，美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）呼吁欧洲国家在报复性关税威胁方面，「保持压力和温度在低档」。

他在该论坛一场座谈会中表示，若欧盟课徵关税，将使去年7月与华府谈成的贸易协议生变，「对欧洲毫无益处」。