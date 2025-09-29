翻转巴黎「鼠」故事 副区长带米奇闹市扫街争取支持

（法新社巴黎29日电） 对于人口约200万的花都巴黎而言，据说远远超过当地人口数的鼠辈数量，让巴黎有说不完的「鼠」故事。而一位副区长正在市区展开一场行动，希望市民重新认识这种�艹荻�物。

巴黎11区的副区长莫洛（Gregory Moreau）在市场向一位提着购物袋的女士打招呼：「您好，您看过老鼠吗？看一下，我肩上带了什么。」

这名女士先是一脸狐疑地盯着老鼠，随后笑了出来。「那是料理鼠王吗？」她说的是一部迪士尼动画电影中立志当大厨的主角老鼠。

关于老鼠的故事与传说在巴黎流传了数百年，让这些�艹荻�物背负着恶名。

莫洛指出：「老鼠过街之所以人人喊打 ，是因为在14世纪时曾传播恶名昭彰的瘟疫。」

但莫洛说，现在老鼠传播疾病的角色已微乎其微，除钩端螺旋体病以外，这是一种主要发生在乡村地区动物传人的细菌感染。

莫洛不停的向市民宣导，并发放印有可爱老鼠与艾菲尔铁塔合照的传单，并鼓励路人理解这种�艹荻�物带来的好处。

莫洛说，「它们每天可以吃掉巴黎约100吨垃圾」，可以说间接帮了大忙，避免下水道阻塞。

对于有人抱怨游乐场与公园鼠辈横行，莫洛坦承确实需要适度控管鼠患。但他认为，传统的毒饵既残忍又没效率，因为老鼠很快就会产生抗药性，甚至学会避开诱饵。

莫洛主张，减少街头食物残渣更有效。他指出：「老鼠找不到食物，数量自然不会激增。」

可想而知，这位老鼠友善的副区长在巴黎市遭遇不少反对声浪，其中反对最力的是另一个区的区长布拉（Geoffroy Boulard）。

自从「巴黎人报」（Le Parisien）刊出他拎着4只死老鼠的照片后，布拉就成为巴黎「仇鼠第一人」，甚至受邀出席去年在纽约举办的首届全国城市鼠患高峰会（National Urban Rat Summit）。

布拉说，「认为我们可以和老鼠共处的人，根本活在幻想世界里」 ，他指出， 「只要稍微松懈，公共卫生就会亮红灯」。