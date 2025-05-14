瑞士新生儿偏爱周五出生

根据瑞士联邦统计局5月12日发布的一份报告，在瑞士，周五是最受青睐的新生儿出生日，而周日最不受欢迎。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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2023年，共79’200名新生儿在瑞士医院出生。每个工作日平均有237名婴儿出生，而周末为181名。周五出生人数最多，占出生婴儿总数的16%，周日最低，为11%。
这种分布情况表明人为影响分娩时间的做法，尤其是初次剖腹产(94%的剖腹产会安排在周内工作日)和引产。国家统计局的数据显示，2023年共计79’200 例分娩中，共有14’626例初次剖腹产和21’342例引产。
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瑞士生育率跌至历史新低
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2023年，瑞士每位女性子女人数为1.33人，跌至历史新低；比2022年的1.39人更少。
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相比周六日，医院在工作日接收的产妇更多、接生和出生的婴儿也更多。但分娩中心的情况并非如此：2023年，分娩中心的1600例分娩在一周内均匀分布，出生人数最多的周四和最少的周三之间的差异不到11%。
2023年出生的新生儿中，三分之二为顺产，三分之一经剖腹产。计划中的初次剖腹产(55%)多于二次剖腹产(45%)。总体剖腹产率从2019年开始略有上升，达到2023年的34%。该比例让瑞士与意大利并列成为欧洲剖腹产率最高的国家。
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瑞士仍是欧洲剖腹产率最高的国家之一
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根据瑞士健康瞭望(Swiss Health Observatory)公布的最新数据，瑞士出生的婴儿中近三分之一为剖宫产，位居欧洲高比例国家前列。
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在64’573例计划外剖腹产中，33%使用了人工引产，而十年前这一比例为26%。自然分娩的产妇(71%)比人工引产的产妇(62%)更有可能在没有器械辅助的情况下顺产。工作日引产比周末多30%。
引产率随着产科规模的扩大而增加：基础护理医院为30%，集中护理医院为32%，大学医院为42%。法语和意大利语区的引产率最高，日内瓦甚至达到50%。在瑞士中部和格劳宾登州，只有不到22%的分娩使用人工引产。
2023年，50%的分娩用到硬膜外麻醉(向脊柱硬膜外腔注射的麻醉剂)，这一比例在2014年为38%。接受引产的产妇(66%)比未引产的产妇(43%)注射硬膜外麻醉的比例更高。
分娩地点：
在瑞士，分娩可以在医院进行，分为住院分娩(Spitalgeburt)或门诊分娩(Ambulante Geburt)。有些人还会选择独立的分娩中心(Geburtshaus)或在家分娩。
分娩费用：
瑞士的分娩费用相对较高。2019年，阴道分娩的费用中位数约为5’440瑞郎(约合人民币46’566元)，剖腹产的费用中位数约为7’500瑞郎(约合人民币64’200元)。瑞士基本医疗保险涵盖从怀孕第13周到分娩期间的孕产服务。化验和检查、产前课程、分娩和母乳喂养咨询均在承保范围内。分娩时，保险通常会支付所在州医院普通多床位病房的费用。如果出生的宝宝健康并与产妇一起住院，新生儿相关费用也会获得全额赔付。但婴儿在出生后三个月内需要有自己的保险。
在瑞士分娩可以获得的其他福利详情请参考《在瑞士怀孕和分娩》(英)外部链接
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