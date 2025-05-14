瑞士新生儿偏爱周五出生

瑞士：工作日出生率高于30%。 Keystone-SDA

根据瑞士联邦统计局5月12日发布的一份报告，在瑞士，周五是最受青睐的新生儿出生日，而周日最不受欢迎。

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2023年，共79’200名新生儿在瑞士医院出生。每个工作日平均有237名婴儿出生，而周末为181名。周五出生人数最多，占出生婴儿总数的16%，周日最低，为11%。

这种分布情况表明人为影响分娩时间的做法，尤其是初次剖腹产(94%的剖腹产会安排在周内工作日)和引产。国家统计局的数据显示，2023年共计79’200 例分娩中，共有14’626例初次剖腹产和21’342例引产。

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相比周六日，医院在工作日接收的产妇更多、接生和出生的婴儿也更多。但分娩中心的情况并非如此：2023年，分娩中心的1600例分娩在一周内均匀分布，出生人数最多的周四和最少的周三之间的差异不到11%。

2023年出生的新生儿中，三分之二为顺产，三分之一经剖腹产。计划中的初次剖腹产(55%)多于二次剖腹产(45%)。总体剖腹产率从2019年开始略有上升，达到2023年的34%。该比例让瑞士与意大利并列成为欧洲剖腹产率最高的国家。

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在64’573例计划外剖腹产中，33%使用了人工引产，而十年前这一比例为26%。自然分娩的产妇(71%)比人工引产的产妇(62%)更有可能在没有器械辅助的情况下顺产。工作日引产比周末多30%。

引产率随着产科规模的扩大而增加：基础护理医院为30%，集中护理医院为32%，大学医院为42%。法语和意大利语区的引产率最高，日内瓦甚至达到50%。在瑞士中部和格劳宾登州，只有不到22%的分娩使用人工引产。

2023年，50%的分娩用到硬膜外麻醉(向脊柱硬膜外腔注射的麻醉剂)，这一比例在2014年为38%。接受引产的产妇(66%)比未引产的产妇(43%)注射硬膜外麻醉的比例更高。