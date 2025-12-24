耶诞节前夕强烈暴风雨侵袭加州 野火灾区数百人急撤

（法新社洛杉矶23日电） 美国官员表示，一场强烈冬季暴风雨今天侵袭加州，迫使数以百计民众自野火灾后地区撤离，这场暴风雨在耶诞节期间恐导致加州多处地区出现洪灾与交通延误。

美国国家气象局（National Weather Service）今天声明指出，一股「强烈的大气河流（atmospheric river）」将持续至26日为加州带来豪雨、降雪与强风，并警告北加州、中加州与南加州民众「务必高度警戒」。

国家气象局气象学家柯恩（Ariel Cohen）在洛杉矶对媒体表示：「如果你打算在耶诞节假期期间外出上路，请重新考虑你的行程。」

这场暴风雨由被称为「凤梨急流」（Pineapple Express）的大气河流推动，将来自夏威夷热带地区的大量水气带往美国西岸，预料将连续几天带来降雨与降雪。

柯恩说：「从24日深夜到26日，许多地区很可能出现严重淹水，伴随落石与土石流，特别是在高地与峡谷道路。」

加州官员表示，2025年全州共发生8019起野火，造成31人死亡，烧毁约21万2551公顷土地，今年年初，洛杉矶地区多起大型野火更延烧至住宅区。

洛杉矶执法单位表示，今天已有200多户住宅接获撤离命令，至深夜，洛杉矶郡与州内其他地区仍处于洪水警戒状态。（编译：徐睿承）