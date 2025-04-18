联准会主席鲍尔警告关税冲击 川普呛：可将他撤换

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（法新社华盛顿17日电） 地位独立的美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）示警称关税可能会导致通货膨胀加剧后，总统川普今天坚称他能迫使鲍尔下台。

川普在白宫对媒体发表谈话时表示，「如果我要求他走」，鲍尔就得走人。

他补充表示：「我对他有所不满，也让他知道了，而且如果我要他下台，他很快就会走人，相信我。」

川普在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文痛批鲍尔，且一再要求降息，还说鲍尔「越快走人越好」。

消息人士也告诉「华尔街日报」（Wall Street Journal），川普数月来私下讨论撤换鲍尔一事，但尚未做出最终决定，还说川普也在海湖俱乐部（Mar-a-Lago）私下与前联准会理事华许（Kevin Warsh）会晤时提及此事。

川普并没有解职联准会理事的直接权力，但川普可以启动冗长的程序，试图证明「有正当事由」来要求鲍尔下台。

鲍尔昨天警告指出，川普几乎针对所有贸易伙伴实施全面性关税措施，可能会导致联准会在选择对抗通膨与降低失业之间陷入两难。

川普反覆变动的关税政策让全球投资人和各国政府不安，无法掌握川普长期策略的方向，及相关政策对国际贸易的影响。

联准会对于降息采取观望态度，从今年初以来就将利率维持在4.25%到4.5%区间。

鲍尔是在川普第一个总统任期获他本人提名的联准会主席，然而川普经常批评鲍尔，指控他操弄政治。