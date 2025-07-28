联合国开3天会议 讨论巴勒斯坦国议题和加萨人道危机

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（法新社纽约联合国总部28日电） 联合国今天起在纽约举行由法国和沙乌地阿拉伯带头召开的3天会议，试图让解决以色列和巴勒斯坦间问题的「两国方案」从垂死状态复活；但以色列和美国都将缺席会议。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）前几天才宣布，他将在9月正式承认巴勒斯坦国。国际危机组织（International Crisis Group）分析师高恩（Richard Gowan）指出，这让其他与会国家得忙着决定是否跟进。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）昨天接受法国周报「论坛报」（La Tribune）访问时也表示，一些欧洲国家将在会议期间确认「他们有意承认巴勒斯坦国」。但他未指明是哪些国家。

法国正期待英国采取相同行动。25日英国有200多名国会议员敦促首相施凯尔（Keir Starmer）跟进，但他仅重申，承认巴勒斯坦国一事「必须是包括在1份更大范围的计画」。

根据法新社资料，目前在联合国193个成员国当中，含法国在内至少有142国承认巴勒斯坦国。这个国家是流亡的巴勒斯坦人领袖在1988年宣告成立。

联合国大会1947年做出决议，将当时受英国托管的巴勒斯坦分为2个独立国家，分别属于以色列人和阿拉伯人；隔年以色列国宣告成立。数十年来绝大多数联合国成员国支持「两国方案」构想，亦即以色列和巴勒斯坦国相邻和平共存。

然而，目前以色列与巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）的战争已打了21个多月，约旦河西岸（West Bank）的以色列屯垦区也持续扩大，加上以色列官员宣告有意将已占领的巴勒斯坦土地纳入领土，引发外界担忧巴勒斯坦国在地理上恐将不可能存在。

法国外长巴霍表示，「巴勒斯坦国的前景从未如此受威胁」。

加萨战争已夺走数万名巴勒斯坦人生命，这场会议是回应这项危机。国际间持续施压以色列结束这场战争，预料100多国代表在会议上的发言大多会提到加萨的人道灾难。巴勒斯坦自治政府总理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）和数十名来自世界各国的部长都预计出席。

会议上除了将讨论让承认巴勒斯坦国的条件简化，其余3个主题分别是巴勒斯坦自治政府的改革、哈玛斯的解除武装及排除在巴勒斯坦公领域之外，以及尚未与以色列关系正常化的阿拉伯国家加入正常化。（译者：张正芊/核稿：陈政一）