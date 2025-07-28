联合国气候负责人 促澳洲减排温室气体

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（法新社雪梨28日电） 联合国气候事务负责人今天敦促澳洲，采取更具企图心的行动来面对气候问题。

联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）执行秘书斯帝尔（Simon Stiell）在雪梨发表演说前准备好的讲稿中说道：「问题是：你（澳洲）想走多远。」

斯帝尔说，身为这个矿业大国在制定新的减排目标时，正面临「决定性时刻」。

采矿业和煤炭对澳洲经济举足轻重。

澳洲预计将在9月公布最新的国家减排目标，提出实现经济脱碳的计画。

「这不仅仅是下一个政策里程碑。这是一个决定性时刻。」

澳洲先前承诺在这个10年结束前，将温室气体排放量减少43%，并在2050年前实现净零排放。

澳洲正在制定下一轮「国家自定贡献」（NDC）目标，这是具里程碑意义的巴黎气候协定中的一项关键义务。

斯帝尔说：「此刻正是我们支持一项气候行动方案的时候，不仅是要将愿景写入政策，更要大力实践，为民众带来确实改变。」

他希望澳洲「努力创造持久的财富与国家安全，勇于改变游戏规则，且能禁得起时间考验。」

澳洲已投入大量资金发展太阳能、风力发电与绿色制造业，承诺将国家打造成一个再生能源超级大国。

然而，澳洲的绿色愿景与其深度依赖且获利丰厚的化石燃料产业相背道而驰。

澳洲仍是全球最大煤炭出口国之一，并持续大力补贴化石燃料产业。

澳洲试图争取与受海平面上升威胁的太平洋岛国共同主办明年联合国气候高峰会，藉此提升其绿色形象。

斯帝尔表示时间所剩无多，澳洲必须作出改变，「这或许是澳洲的关键时刻」。

澳洲气候变迁管理局主席基恩（Matt Kean）表示，澳洲「仍有机会作出积极改变。」

基恩表示：「当前情势十分急迫，但我们过去曾克服重大挑战，只要能洞察局势、坚定不移，我们就能再次做到。」