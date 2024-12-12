卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席

卡琳·凯勒-苏特将成为明年的瑞士联邦主席。 Keystone-SDA

瑞士联邦财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于明年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。本周三(12月11日)，议会以168票(共203张有效选票)选出了这位圣加仑人，而这一票数低于平均水平。

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在议会各位议员投出的232票中，23张为空白票，6张为无效票。共有35票未投给这位来自自由民主党(FDP/ PLR)60岁的财政部长，而是投给了其他人。

虽然瑞士轮值主席的选举被视作走形式，但议员们经常借此机会来表达对联邦委员会成员的反对或赞成。在过去十年中，联邦主席在议会的平均得票数为178票。

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不过，凯勒-苏特近年的几位前任-维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)、阿兰·贝尔赛(Alain Berset)和伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)-所获票数也都低于平均水平。最近数十年中“成绩”最好的当数瑞士人民党(SVP/UDC)委员乌力·毛勒(Ueli Maurer)，他在2018年得到了201票。表现最差的则是时任外交部长的社会民主党(SP/PS)人米什琳·卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，她在2011年的选举中仅获得106票。

帕尔莫兰将出任副主席

经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)将于明年担任联邦委员会副主席。这位瑞士人民党政治家获得了议会219张有效选票中的196票。

帕尔莫兰已于2021年出任过联邦主席一职。现年65岁的他于2015年12月入选联邦委员会，最初曾任国防部长。2019年，他改任经济事务、教育和研究部部长。