卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席

瑞士联邦财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于明年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。本周三(12月11日)，议会以168票(共203张有效选票)选出了这位圣加仑人，而这一票数低于平均水平。
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在议会各位议员投出的232票中，23张为空白票，6张为无效票。共有35票未投给这位来自自由民主党(FDP/ PLR)60岁的财政部长，而是投给了其他人。
虽然瑞士轮值主席的选举被视作走形式，但议员们经常借此机会来表达对联邦委员会成员的反对或赞成。在过去十年中，联邦主席在议会的平均得票数为178票。
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不过，凯勒-苏特近年的几位前任-维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)、阿兰·贝尔赛(Alain Berset)和伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)-所获票数也都低于平均水平。最近数十年中“成绩”最好的当数瑞士人民党(SVP/UDC)委员乌力·毛勒(Ueli Maurer)，他在2018年得到了201票。表现最差的则是时任外交部长的社会民主党(SP/PS)人米什琳·卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，她在2011年的选举中仅获得106票。
帕尔莫兰将出任副主席
经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)将于明年担任联邦委员会副主席。这位瑞士人民党政治家获得了议会219张有效选票中的196票。
帕尔莫兰已于2021年出任过联邦主席一职。现年65岁的他于2015年12月入选联邦委员会，最初曾任国防部长。2019年，他改任经济事务、教育和研究部部长。
瑞士并非总统制国家，常被称为“瑞士总统”的官职的正式名称为瑞士联邦主席，由瑞士联邦议会每年从联邦委员会的七位委员中选出，任期一年，不得连任。在传统上，该职位是由上一年的联邦副主席继任。联邦副主席同样也是一年一任。
瑞士联邦主席的职责主要包括主持联邦委员会会议和承担特殊的礼仪代表职责。尽管主席在对外事务中代表瑞士，但其权力并不高于其他委员，被视为“同侪之首外部链接”(Primus inter pares)。此外，联邦主席在新年和国庆日发表公开致辞，并接见驻瑞外国大使。
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