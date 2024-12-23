立足瑞士 报道世界
登录
新闻
联邦政治

瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案

2024年2月8日伯尔尼，瑞士青年社会党(Swiss Young Socialists party, JUSO)成员提交公民动议签名。
2024年2月8日伯尔尼，瑞士青年社会党(Swiss Young Socialists party, JUSO)成员提交公民动议签名。 KEYSTONE/Peter Schneider

瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。

此内容发布于
3 分钟
Bloomberg
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

在12月中旬发表的声明中，瑞士政府表示提高遗产税将损害瑞士的国际声誉，且可能导致实际收入减少，反而得不偿失。

尽管青年社会党成功集齐逾10万个签名，达到启动公投的门槛，但该提案引发了众多拥有企业的千万与亿万富豪的多次警告，称一旦引入新的遗产税，他们将会迁出瑞士。

相关内容

政府援引了税务部门的一项研究，指出在理想的情况下，新税有可能带来40多亿瑞郎(约合人民币370亿元)的政府收入。然而政府估计，由于受其影响的富豪会选择离开瑞士，因而逾四分之三的潜在财政收入其实将会流失。政府还提到，富裕居民的“出走”还将影响其他的收入与财富税，使得国家财政状况进一步恶化。

对比中国

与瑞士不同，中国目前尚未开征遗产税，尽管多年来关于遗产税的讨论持续不断，但尚无正式立法。现行的《中华人民共和国民法典》外部链接第六编对继承问题进行了规定，主要涉及遗产的继承顺序、遗嘱的有效性等内容，但未涉及遗产税的征收。

但近年来，有许多中国富豪选择移民他国以保护其财产。根据亨氏顾问公司发布的《2023年全球私人财富迁移报告》，预计2023年中国将有约1.35万名高净值人士（拥有超过100万美元可投资资产）移民海外外部链接。这一数字在2024年预计增至1.52万名，连续两年位居全球首位外部链接

相关内容
在瑞士，60%的超级富豪的财富是从亲人那里继承来的。

相关内容

瑞士提高遗产税是否会将超级富豪逼走？

此内容发布于 在青年社会党提交了一份公民动议，呼吁对超级富豪征收50%的遗产税之后，瑞士的亿万富翁们公开表示要搬离瑞士。瑞士怎么了？

更多阅览 瑞士提高遗产税是否会将超级富豪逼走？

“该动议可能导致联邦政府、各州及各行政区的财政收入减少，后两者所受影响尤甚，”政府表示，“这还会给气候保护问题制造错误的刺激。”

这项提案是在瑞士直接民主制度下提出的，政府有权做出支持或反对的决定。

2024年彭博社版权所有

阅读最多
海外瑞士人

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
376
260 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
17
44 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
12
25 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

中国旅行团经常乘大巴在卢塞恩市中心停留。

相关内容

瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费

此内容发布于 卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。

更多阅览 瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
瑞士研究发现，家庭照顾者每天照护亲人的时间越长，其幸福感就越低。

相关内容

瑞士研究：家庭照顾者难幸福

此内容发布于 苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。

更多阅览 瑞士研究：家庭照顾者难幸福
欧洲越来越多的学校限制手机的使用。

相关内容

82%的瑞士人支持在学校禁用手机

此内容发布于 上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。

更多阅览 82%的瑞士人支持在学校禁用手机
对瑞士人而言，医疗保险费率依旧是最让人揪心。

相关内容

瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用

此内容发布于 12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。

更多阅览 瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用
瑞士央行基准利率下调创下近10年来的最大降幅，2025年是否迎来负利率时代？

相关内容

瑞士央行超预期降息50个基点

此内容发布于 瑞士央行于周四(12月12日)宣布下调政策利率50个基点至0.5%，完成年内连续第四次降息。此次降息幅度超出了市场普遍预期的25个基点。

更多阅览 瑞士央行超预期降息50个基点
卡琳·凯勒-苏特将成为明年的瑞士联邦主席。

相关内容

卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席

此内容发布于 瑞士联邦财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于明年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。本周三(12月11日)，议会以168票(共203张有效选票)选出了这位圣加仑人，而这一票数低于平均水平。

更多阅览 卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席
瑞士人对当前的社会凝聚力持负面看法。

相关内容

瑞士社会凝聚力得了差评 

此内容发布于 根据卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究，瑞士人普遍认为目前的社会凝聚力较差，不及其青年时代。

更多阅览 瑞士社会凝聚力得了差评 
列车缓缓驶向伯尔尼阿尔卑斯山区的少女峰。

相关内容

欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路 

此内容发布于 根据非政府组织欧洲运输与环境联合会(Transport and Environment, T&E)的评选，欧洲最佳铁路公司是意大利铁路公司(Trenitalia)，瑞士联邦铁路公司紧随其后，捷克私铁RegioJet公司位列第三。欧洲之星(Eurostar)表现最差。 

更多阅览 欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路 

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

相关内容

社会不公？瑞士人的遗产达到百年来最高水平

此内容发布于 在瑞士，越来越多的财富被继承了下来，遗产把社会不公传给了下一代人。那么，遗产真的有悖社会公正吗？瑞士有一半的财富被继承了下来。在过去的20年间，瑞士人的遗产增长了1倍多，达到了一百年来的最高水平。

更多阅览 社会不公？瑞士人的遗产达到百年来最高水平
Künstlerische Darstellung einer Hand, die ein Spielzeugfabrikgebäude mit verschiedenen Symbolen hält

相关内容

瑞士富人将多交税？

此内容发布于 瑞士是富人的天堂，他们享受着优惠的税收制度，然而这样的日子是否将一去不复返？一项由左翼提出的提案要求针对股票、股息、租金和资产征收资本利得税。这样做的目的是为了打击瑞士日益严重的财政不平等现象。青年社会党(Juso)提出了一项名为的99%动议(99%-Initiative)是针对瑞士财富和收入分配不均的再次尝试。

更多阅览 瑞士富人将多交税？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团