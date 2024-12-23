瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案

2024年2月8日伯尔尼，瑞士青年社会党(Swiss Young Socialists party, JUSO)成员提交公民动议签名。 KEYSTONE/Peter Schneider

瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。

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在12月中旬发表的声明中，瑞士政府表示提高遗产税将损害瑞士的国际声誉，且可能导致实际收入减少，反而得不偿失。

尽管青年社会党成功集齐逾10万个签名，达到启动公投的门槛，但该提案引发了众多拥有企业的千万与亿万富豪的多次警告，称一旦引入新的遗产税，他们将会迁出瑞士。

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政府援引了税务部门的一项研究，指出在理想的情况下，新税有可能带来40多亿瑞郎(约合人民币370亿元)的政府收入。然而政府估计，由于受其影响的富豪会选择离开瑞士，因而逾四分之三的潜在财政收入其实将会流失。政府还提到，富裕居民的“出走”还将影响其他的收入与财富税，使得国家财政状况进一步恶化。

对比中国

与瑞士不同，中国目前尚未开征遗产税，尽管多年来关于遗产税的讨论持续不断，但尚无正式立法。现行的《中华人民共和国民法典》外部链接第六编对继承问题进行了规定，主要涉及遗产的继承顺序、遗嘱的有效性等内容，但未涉及遗产税的征收。

但近年来，有许多中国富豪选择移民他国以保护其财产。根据亨氏顾问公司发布的《2023年全球私人财富迁移报告》，预计2023年中国将有约1.35万名高净值人士（拥有超过100万美元可投资资产）移民海外外部链接。这一数字在2024年预计增至1.52万名，连续两年位居全球首位外部链接。

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“该动议可能导致联邦政府、各州及各行政区的财政收入减少，后两者所受影响尤甚，”政府表示，“这还会给气候保护问题制造错误的刺激。”

这项提案是在瑞士直接民主制度下提出的，政府有权做出支持或反对的决定。

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