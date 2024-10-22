瑞士是否擴建高速公路？選民說了算

瑞士聯邦委員會希望消除高速公路的瓶頸問題。瑞士選民將於11月24日對該提案作出決定。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士政府想要解除高速公路網的瓶頸問題，將伯恩到蘇黎世和洛桑到日內瓦路段的A1高速公路拓寬為至少六車道。這項基礎設施擴建計畫預計耗資53億瑞郎，反對這項計畫的團體成功發起復決，瑞士選民將於11月24日對此進行投票。

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Zélie Schaller

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A1高速公路連接了瑞士的東部和西部，全長410公里。它不僅是瑞士最長的高速公路，也是塞車情況最嚴重的高速公路。根據聯邦統計局(BFS)的數據，2023年全年的壅塞總時數長達16,279小時。

為了解決A1高速公路的擁擠問題和全國公路系統的其他棘手問題，聯邦委員會向議會提議，出資資助六條高速公路的擴建項目，其中五個項目位於瑞士德語區，另一個在法語區。

瑞士議會於2023年9月批准了這些擴建項目，以瑞士交通俱樂部(VCS)和交通政策環保組織UmverkehR為首的一個很大的聯盟出於環保目的，立即發起了名為“停止迷戀高速公路”的複決。

在三個月內，他們共徵集到10萬個簽名，是所需簽名數的兩倍。這次公投得到了綠黨和瑞士社會民主黨等族群的支持。

擴建計畫的具體內容是什麼？

聯邦委員會希望透過「戰略發展計畫」(STEP)在國家公路網的運作、維護和局部擴建方面進行投資，從而維持高速公路網的正常運作。每四年聯邦會提交擴建計劃，向議會徵求意見。

這次全民公投所針對的2023年擴建計畫包括六個高速公路擴建項目。在瑞士西部，A1高速公路軸線(Le Vengeron日內瓦- Coppet沃州-Nyon沃州)將在兩個路段上拓寬為雙向三車道，全長約19公里。

在瑞士德語區，涉及的路段是Wankdorf-SchönbühlBE(伯恩)路段和Schönbühl-KirchbergBE路段，前者將由六車道拓寬為八車道，後者將由四車道拓寬為六車道。 Fäsenstaub隧道路段、Rhein隧道BS/BL(巴塞爾)路段和Rosenberg隧道SG(聖加侖)路段的車道將擴大一倍。

支持者的理由是什麼？

聯邦委員會希望提高瑞士高速公路的功能性和安全性，消除在重要地段上的瓶頸，從而改善交通流動品質。

這些計畫的宗旨是防止交通堵塞時，機動車輛回流到州級和市級公路上，因為這些分流到城市地區的交通會影響到了居民的生活品質。

該提案的支持者認為，隨著瑞士人口的不斷增長，選擇性地擴大嚴重擁擠的高速公路路段並使其擁有現代化面貌是絕對必要的。

要滿足日益增長的交通需求，必須擁有適應性強、功能強且可靠的基礎設施。瑞士旅遊俱樂部(TCS)主席彼得‧戈茨基(Peter Goetschi)說，暢通無阻的交通是自由、就業和繁榮的象徵。

對支持者來說，保證供應也是一個重要因素，例如商業協會就強調，高速公路對貨運具有系統性的重要意義。

反對者的理由是什麼？

發起公投的聯盟認為，擴建高速公路的計畫不符合瑞士在批准《巴黎協定》時所設定的氣候目標。目前，道路交通排放的二氧化碳佔瑞士總排放量的三分之一。

瑞士交通俱樂部認為，當務之急應該優先考慮永續交通，擴大公共交通服務，而不是擴大高速公路網，對該組織來說擴建計畫「誇張而過分」。

每一條新路都會帶來吸引效應，也就是帶來更多的交通流量。該提案的反對者認為供應創造需求，“瑞士會被水泥覆蓋”。這將破壞景觀，農田和林地，適合生物多樣性的地區和休閒區將被摧毀。

反對這項擴建道路基礎設施計畫的人也批評，該計畫的成本「過高」。 UmverkehR組織說這是「完全的浪費」。他們說這些項目耗資約53億瑞郎(約合新台幣1980億元)，還不包括未來的維護費用。

雖然擴建項目的資金來自汽油稅和車輛稅，但「民眾要為交通造成的：事故、噪音、污染、健康問題、氣候和環境破壞買單」，UmverkehR補充道。

誰支持擴建高速公路？

聯邦委員會和議會支持擴建高速公路計畫。在最重要的政治團體中，右翼政黨，尤其是瑞士人民黨，最支持這項計畫。

旅遊俱樂部和交通俱樂部等汽車協會以及瑞士貿易協會(SGV)和經濟聯合會(economiesuisse)等商業組織也支持這項擴建計畫。

這些組織聯合起來組成了「支持確保高速公路安全」聯盟，並打出「為了前進中的瑞士」的口號，進行「支持」投票宣傳。

誰反對擴建高速公路？

由環境和氣候保護組織以及左翼政黨組成了大型的反對聯盟。

這些組織包括綠色和平組織、世界自然基金會、瑞士氣候聯盟、鳥類保護組織以及綠黨和社會民主黨。

環境醫生組織和瑞士反噪音聯盟以及生態農民組織Uniterre和小農協會也加入了反對聯盟的陣營。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)