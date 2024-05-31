留学瑞士：学费可能升至原来的3倍

分别位于瑞士洛桑和苏黎世的两所联邦理工学院均名列世界最优秀高校之列。 Keystone / Georgios Kefalas

在苏黎世联邦理工学院(ETHZ)和洛桑联邦理工学院(EPFL)就读的外国留学生可能很快就要面对学费涨价，所缴金额或将至少达到瑞士本国学生的三倍。议会国民院于新近通过了这项提案，现已呈送联邦院。目前本国学生与留学生缴纳的学费金额并无差别。

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5月29日，国民院在讨论联邦委员会关于2025-2028教育、科研与创新的动议时，通过了该院科学、教育与文化委员会(WBK-N)对留学生学费涨价的提案。联邦院还须对这个提案做出定夺。

国民院陈述说，瑞士学生就读海外知名高等学府时，所付的学费最高可达瑞士或外国留学生在瑞士所缴学费的40倍之多。然而瑞士洛桑和苏黎世的两所联邦理工学院在全球范围也都首屈一指。

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科学、教育与文化委员会发言人表示，瑞士收取的学费在世界最低之列。来自巴塞尔的自由绿党(Grünliberale/Vert’libéraux)议员卡蒂娅·克里斯特(Katja Christ)则指出，即使学费涨到之前的三倍，在国际上依然是收费最适度的档次。

由于在苏黎世和洛桑联邦理工学院就读的瑞士学生与留学生目前缴纳相同数额的学费，那么这一决定就意味着这两所高校的留学生日后所缴纳的学费要上涨两倍。

另一个提案建议将这两所高校的留学生学费提高到瑞士学生学费的三至五倍，但未获通过。

国民院也想寻求额外收入

鉴于联邦财政紧张，联邦委员会此前有意限制教育与科研支出的增长，因此才有了上述决定。今年年初，联邦委员会决定将原计划用于教育、科研和创新的预算削减5亿瑞郎，减至292亿瑞郎(约合人民币2316亿元)。

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国民院曾一再申明，还应在教育和科研部门寻求额外收入。经济部长盖伊·帕尔默兰(Guy Parmelin)向联邦委员会表示，联邦理工学院的管理机构-联邦理工学院董事会-多年来一直可以选择对瑞士学生和留学生收取不同数额的学费，他反对干涉该管理机构的自主权。