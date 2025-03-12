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解除“婚姻惩罚”税制的公民动议遭瑞士政府反对

瑞士联邦委员会反对中间党派提出的解除已婚人士“税收惩罚”的动议。
瑞士联邦委员会反对中间党派提出的解除已婚人士“税收惩罚”的动议。 Keystone-SDA

瑞士政府对中间党提出的、解除已婚人士税收不公待遇的公民动议表示反对。

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瑞士联邦委员会(联邦政府)认为，中间党发起的此项公民动议与个税法案冲突。

瑞士联邦委员会不会就上述动议提出反建议，但表示将继续推进个人税收政策相关工作。

瑞士政府并未改变去年6月时的公开立场，继续反对备受关注的“支持对已婚夫妇公平征税”的动议。政府已于3月7日向议会表明这一态度。

随着个税政策的推行，联邦议会正在讨论另一项同样以“废除婚姻纳税歧视”为目标的替代议案。目前，这一方案在国民院和联邦院中均以微弱优势获得通过。

而具体税收模式还要由议会决定，后者立法工作的回旋余地不应受到宪法条款的不必要限制。

已婚夫妇的劣势：

税率较高： 对已婚夫妇联合征税会导致总收入增加，从而导致税率提高。这种 “婚姻惩罚”尤其影响年收入在75’000-125’000瑞郎之间的双职工夫妇，与收入相同的同居夫妇相比，税负增幅约为10%。

养老金限制：退休后，已婚夫妇最多可领取个人养老和遗属保险养老金150%，而两个未婚人士合计最多可领取200%。这意味着已婚夫妇领取的养老金总额可能低于同居夫妇。

已婚夫妇的优势：

减税：为了减轻“婚姻惩罚”，已婚双职工可以申请双职工减税。所有已婚夫妇均可享受最多2’600瑞郎的联邦税收减免，减税额度因州而异(英)外部链接

继承税和赠与税优惠：根据各州规定，已婚夫妇通常可以享受减免遗产税和赠与税的优惠。

遗属津贴：在配偶死亡的情况下，未亡配偶有权领取第一支柱的遗属津贴和第二支柱的遗属养老金。而同居夫妇则可能无法享受这些福利。

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