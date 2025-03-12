解除“婚姻惩罚”税制的公民动议遭瑞士政府反对

瑞士联邦委员会反对中间党派提出的解除已婚人士“税收惩罚”的动议。 Keystone-SDA

瑞士政府对中间党提出的、解除已婚人士税收不公待遇的公民动议表示反对。

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瑞士联邦委员会(联邦政府)认为，中间党发起的此项公民动议与个税法案冲突。

瑞士联邦委员会不会就上述动议提出反建议，但表示将继续推进个人税收政策相关工作。

瑞士政府并未改变去年6月时的公开立场，继续反对备受关注的“支持对已婚夫妇公平征税”的动议。政府已于3月7日向议会表明这一态度。

随着个税政策的推行，联邦议会正在讨论另一项同样以“废除婚姻纳税歧视”为目标的替代议案。目前，这一方案在国民院和联邦院中均以微弱优势获得通过。

而具体税收模式还要由议会决定，后者立法工作的回旋余地不应受到宪法条款的不必要限制。

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