费德勒的船库项目遭遇政府阻碍

在苏黎世湖畔的拉珀斯维尔-约纳镇(Rapperswil-Jona)，罗杰·费德勒(Roger Federer)的新别墅建设遭遇新的阻碍。联邦环境局(FOEN)已对这位网球明星的船库项目提起上诉。
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由于相关法律程序仍在进行中，联邦环境局未具体说明其上诉的理由。然而，该政府机构确认，针对镇政府批准拆除现有船道并建造新的船库、浮桥和通道的决定，他们正在提出上诉。联邦环境局称，费德勒别墅及周边建筑的持续建设并未受到质疑。
费德勒在自购土地岸边建设船库这个项目，长期以来引发了广泛的反对，已导致四次反对程序。一个致力于公共湖岸通行权的协会是主要的反对者之一。
在九月初，拉珀斯维尔-约纳镇决定允许费德勒建造他的船库和浮桥，驳回了对该项目的所有异议。州政府也作出了类似决定。联邦环境局则对地方政府的批准作出反应，向联邦当局提起了上诉。
费德勒于2019年宣布购入位于拉珀斯维尔-约纳镇湖畔的17’000平方米土地。目前，六栋建筑正在建设中。抗议、区域规划问题、对公共湖岸通行权的争议以及新冠疫情等因素导致施工一再延误。
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