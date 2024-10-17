跨境购物将降低免税门槛

自2025年1月1日起，瑞士跨境购物超过150瑞郎的商品在进入瑞士时将需要缴纳增值税。
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在议会的推动下，联邦委员会(瑞士政府)决定降低当前的增值税免税购物限额。这意味着从2025年起，旅客-通常是去法国、德国和意大利等邻国购买便宜货的瑞士人-每人每天可以免税进口总价值不超过150瑞士法郎的私人用品。而目前的上限为每人每天300瑞士法郎。
联邦委员会表示，随着免税限额的降低，消费者的购物行为可能会发生变化。然而，目前尚无法确定人们会减少购物频率或减少单次购物量，也无法评估带回国的商品是否正确缴纳了税款。
联邦委员会在新闻稿中写道，在磋商过程中，大多数州政府、商业代表以及一些政党对该提议表示欢迎。政府目前没有关于因更严格的税收政策而增加的报关次数的信息，也无法量化额外的税收收入。
私人消费者可以使用QuickZoll报关应用程序自行申报进口商品，并直接通过该应用支付所有关税。每笔交易将按标准8.1%的增值税税率收取。
然而，如果想以较低税率对享受减税优惠的日常商品进行清关，消费者则必须亲自到海关，或通过登记箱以书面形式完成清关。新闻稿中还表示，预计从2026年起，较低税率的独立清关也可以直接通过该应用程序处理。
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