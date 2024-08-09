2024年上半年，瑞士移民人数略有下降

过去数十年，瑞士人口稳步增长，现已达到约900万。 Keystone / Urs Flueeler

瑞士政府于周四(8月8日)表示，2024年上半年，瑞士净移民人数同比减少6'237人，降至40'963人。

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瑞士移民事务国务秘书处(State Secretariat for Migration, SEM)当天表示，截至今年6月底，在瑞居住的外籍公民共233.8710万人。

据移民事务国务秘书处称，2024年1月至6月期间，共80’684人移民成为永久外籍居民，比去年同期下降5.9%。

来自欧盟(EU)及欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国的移民人数减少了7.2%，降至57’330人。第三国移民(即非欧盟或欧洲自由贸易联盟成员国公民)共23’354人，也比2023年少了2.4%。

据移民事务国务秘书处介绍，家庭团聚移民占移民总数的24.3%。共19’623人到瑞士与家庭成员团聚，较去年同期下降9.2%。约17%的人是瑞士公民的家庭成员。

秘书处表示，同一时间段内，有35’184人移居国外，比2023年同期多732人。共有27’017名欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国公民(较去年同期多667人)及8’167名第三国公民(较去年同期多65人)也离开了瑞士。