自家裸身遭Google街景拍 阿根廷男获赔1万多美元

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（法新社布宜诺斯艾利斯25日电） 阿根廷东北部一座小镇一名男子数年前光着身在自家院子却遭Google街景拍下，他裸露臀部的画面散布于全球网路，当地法院近日判Google须付相当约1万多美元赔偿金。

当事人是阿根廷员警，他认为此事有损自身尊严而向网路巨擘谷歌（Google）提告求偿。

这位员警指称，2015年在自家院子且有高约2公尺的围栏遮挡，却依然被Google街景服务拍下自己背后裸露的画面。

这位男子的住家门牌号码及街道名称因此曝光，不仅在阿根廷当地电视台的相关报导中播出，更于社群媒体广为流传。

该男子声称，这样的隐私侵犯让他在职场及邻里间成为笑柄。

原本承审此案的法官于去年驳回男子的求偿诉讼，认为他只能怪自己「以不适当的状态在自家院子活动」；Google则主张，这间住宅的围篱高度不足。

但该员警提出上诉，上诉法院的法官认定，当事人尊严遭公然侵犯，裁决Google须赔偿他1650万阿根廷披索，相当约1万3000美元。

判决书写道，「这个人物画面并非于公共空间拍摄，而是在住宅的范围内被拍到，围篱也高于一般人的身高。如此侵犯隐私行径…是显而易见的」。

法官还提到，「本案毫无疑问是对他人生活的任意侵犯」。