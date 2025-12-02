芬兰失业率攀至欧盟最高之列 福利国家模式遭到挑战

（法新社赫尔辛基2日电） 芬兰失业率飙升至欧洲联盟（EU）最高之列，短期内看不出改善迹象，专家警告，这将对芬兰的福利国家模式构成挑战。

29岁的欧伦（Inez Aulen）刚取得媒体与传播硕士学位，已具多年工作经验并精通3种语言，但她告诉法新社，她投出了50多份履历，目前仍在等候通知。她失业才5周，就业服务机构就已经提醒她至少要做好6个月的求职准备，甚至建议她海外求职。

根据芬兰统计局资料，芬兰15至74岁人口的失业率10月升至10.3%，创2009年以来新高。欧盟统计局经季节调整后数据显示，芬兰9月失业率达9.6%，在欧盟中仅次于西班牙的10.5%，远高于欧盟平均的6%。

芬兰自2008年金融危机以来经济始终未全面复苏，出口停滞、消费需求疲弱，加上地缘政治不确定性与人口老化，都使成长乏力。

芬兰商会（Finland Chamber of Commerce）首席经济学家阿佩尔奎斯特（Jukka Appelqvist）告诉法新社，国内营建业急遽萎缩、芬兰与俄罗斯在莫斯科入侵乌克兰后几乎中止贸易，使得挑战更加严峻。

阿佩尔奎斯特指出，芬兰右翼政府为了控制逼近90%国内生产毛额（GDP）的公共债务，推动大规模财政紧缩与删减公共支出，导致了公共部门的裁员。

2023年当选的芬兰总理欧尔波（Petteri Orpo）政府承诺创造10万个新工作机会，迄今未实现。佩勒沃经济研究所（Pellervo economic research institute）资深经济学家布斯克（Henna Busk）指出：「靠芬兰内部措施很难影响劳动市场，真正需要的是出口与家庭消费带动的经济成长。」

48岁的柯帕拉（Heta Kopra）2017年因过劳离职后一直未能重返职场，她说，政府的紧缩措施让失业者与弱势族群「陷入困境」，「我现在每天都在担心生活开销」。

她忧心芬兰已经失去昔日的「冬季战争精神」。所谓的冬季战争精神指的是芬兰于1939年、1940年冬季战争（Winter War）期间抵挡苏联入侵时，展现的国家团结精神。

芬兰二战后进行重建，并于1960年代开始发展完善的福利体系，核心理念是每位公民都应享有足够收入与基本服务。柯帕拉说：「我们曾经以照顾每个人为荣，但现在似乎被颠覆了。」

欧洲联盟执行委员会近期警告，芬兰预算赤字已超过欧盟规定的3%GDP上限，恐面临纪律程序；欧盟另一份报告则将芬兰列为9个因社会不平等风险上升而需要密切监督的国家之一。

奥布学术大学（Abo Akademi University）劳动市场研究员与社会学家赫兰德（Mika Helander）强调，芬兰需要找到一个「正向的未来愿景」。他指出，政府目前的紧缩政策只是在「破坏福利国家模式」。