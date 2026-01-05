芬兰警：勾断电缆船锚 撞击前已在海床拖行数十公里

（法新社赫尔辛基4日电） 芬兰警方今天表示，造成连接赫尔辛基与爱沙尼亚首都塔林（Tallinn）海底电缆受损的一具船锚，在撞击电缆前，已沿着海床拖行了「至少数十公里」。

警方去年12月31日扣留从俄罗斯圣彼得堡前往以色列海法（Haifa）、长132公尺的货轮费特堡号（Fitburg），因这艘船涉嫌以船锚毁损芬兰湾海底电缆。 芬兰当局已针对「加重刑事毁损、加重刑事毁损未遂，以及加重干扰电信罪」展开调查。

自俄罗斯于2022年2月对乌克兰发动全面入侵以来，许多专家及政治领袖认为，这起疑似破坏海底电缆事件是俄罗斯对西方国家发动的「混合战」手段之一。 警方在声明中表示：「有理由怀疑，费特堡号的锚及锚链在抵达受损点之前，已在海床上拖行至少数十公里。」 主办调查员胡塔阿霍（Kimmo Huhta-aho）在庭讯后向记者透露，货轮上共有14名来自俄罗斯、乔治亚、亚塞拜然和哈萨克的船员，赫尔辛基法院已裁定拘留其中一名亚塞拜然籍船员1周。

在先前两名船员被限制出境后，另一名俄籍船员也受到相同限制。 芬兰电信业者Elisa拥有这条受损电缆，其断裂地点位于爱沙尼亚的专属经济区内。