芮纳少缴房产税请辞 英相施凯尔大幅改组内阁

（法新社伦敦5日电） 英国副首相芮纳因少缴房产税主动请辞，英国首相施凯尔今天大幅改组内阁，试图重振陷入困境的工党政府。

芮纳（Angela Rayner）经调查发现在购买英格兰南部房产时违反「大臣守则」，这名工党左派代表人物主动请辞后，促使施凯尔进行上任14个月以来的首次重大内阁改组。不过在此期间，极右派的英国改革党（Reform UK）支持率已超过执政的工党。

根据英国广播公司（BBC）报导，外交大臣拉米（David Lammy）将取代芮纳职务。拉米的最高外交官职缺将由内政大臣古柏（Yvette Cooper）接替。报导还说，司法大臣马穆德（Shabana Mahmood）将接替古柏出任内政大臣，而拉米将同时负责司法部门事务。

施凯尔（Keir Starmer）自去年7月出任首相以来，内阁一直风雨飘摇、 打击不断，芮纳风波是最新的一起。

这段期间，施凯尔政府被迫在福利改革与长者燃料补贴问题转弯，同时未能阻止乘小船抵达的无证移民，这让以反移民激进派法拉吉（Nigel Farage）为首的英国改革党（Reform UK）支持度提升。

芮纳本周承认她购买的海滨房产未缴纳足够税款，并向政府的独立道德顾问寻求协助。英国政府独立道德顾问马格诺斯（Laurie Magnus）在致施凯尔的信中写道，芮纳未能「听取」她收到的法律建议，因此他认为「违反守则」。

芮纳在致施凯尔（Keir Starmer）的信中写道，「鉴于调查结果以及对我家庭的影响，个人决定请辞」。她也辞去住房、社区暨地方政府事务大臣和工党副党魁的职务。

芮纳曾被认为是未来工党领袖的潜在人选，并且一直是反对党保守党（Conservatives）和右翼媒体政治攻击的首要目标。

芮纳16岁怀孕后辍学，而她直言不讳的作风深受工人阶级欢迎。

芮纳以支持社会主义为傲，但深知自己必须先成为务实主义者，她喜爱的一句名言就是「单凭意识形态无法养活我自己」。

