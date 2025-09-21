英加澳承认巴勒斯坦国 以色列：约旦河西岸扩大屯垦区

（法新社耶路撒冷／加萨��21日电） 在英国、加拿大和澳洲宣布承认巴勒斯坦国后，以色列总理尼坦雅胡今天矢言在被占领的约旦河西岸扩大屯垦区。哈玛斯官员则表示，这是巴勒斯坦人民权益一大胜利。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在声明中指出：「多年来尽管面临国内外巨大压力，我一直阻止这个恐怖国家成立。我们凭藉决心和政治智慧做到这一点。此外，我们已在朱迪亚-撒马利亚区（Judea and Samaria Area）使犹太屯垦区倍增，我们会继续朝此一方向前进。」

朱迪亚-撒马利亚区是以色列对其管辖的约旦河西岸地区（West Bank）的官方名称。

与此同时，巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）高阶官员今天针对英国、加拿大和澳洲承认巴勒斯坦国一事表示，这是巴勒斯坦人民权益上的一大胜利。

哈玛斯官员马达威（Mahmud Mardawi）告诉法新社：「这些进展代表巴勒斯坦权益上的胜利和我们的志业终获正义，同时传达一个明确讯息：无论占领者犯下多少罪行，都绝对无法抹杀我们的民族权利。」

以色列外交部稍早则在声明中表示，对英国、加拿大和澳洲「片面的」所谓承认巴勒斯坦国之举予以拒绝，并警告此举可能进一步加剧区域动荡。

以色列外交部在声明中强调：「以色列坚决拒绝英国和其他一些国家片面宣布承认巴勒斯坦国。」