英国警方大规模部署人脸辨识系统 人权团体发声反对

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦24日电） 英国是唯一大规模部署即时人脸辨识系统的欧洲国家，这意味着无论身处超市外或节庆活动的人群中，有数百万人的脸部特徵正在受到扫描，此事引起多个人权团体担忧。

今明两天预计有两百万人在伦敦的诺丁罕丘嘉年华（Notting Hill Carnival）庆祝非洲加勒比（Afro-Caribbean）文化，活动会场的出入口附近将架设人脸辨识摄影机。

警方表示，他们的目的是透过在广大人群扫描脸部，并与警方资料库中数以千计的嫌疑犯进行比对，以辨识并拦截通缉犯。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）局长罗利（Mark Rowley）谈到，这项技术是「有效的警务工具，自2024年初以来，已成功在犯罪热点地区锁定罪犯位置，促成逾千起逮捕」。

在英国，这项技术首于2016年测试，使用程度并于过去3年大幅增加。

然而，英国人权监管机构20日指出，伦敦都会区警察局使用这项技术的政策「不合法」，因为其与人权法规「不相容」。

英国内政大臣古柏（Yvette Cooper）最近承诺，将草拟管理人脸辨识系统使用的「法律框架」，其用途将聚焦在「最严重的犯罪行为」。

人权观察（Human Rights Watch）等11个组织致函伦敦都会区警察局局长，敦促他不要在诺丁罕丘嘉年华期间使用人脸辨识系统，并指控他「不公平地锁定」非裔加勒比人社群，同时强调人工智慧（AI）具有种族偏见的现象。