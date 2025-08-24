The Swiss voice in the world since 1935

英国警方大规模部署人脸辨识系统　人权团体发声反对

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社伦敦24日电） 英国是唯一大规模部署即时人脸辨识系统的欧洲国家，这意味着无论身处超市外或节庆活动的人群中，有数百万人的脸部特徵正在受到扫描，此事引起多个人权团体担忧。

今明两天预计有两百万人在伦敦的诺丁罕丘嘉年华（Notting Hill Carnival）庆祝非洲加勒比（Afro-Caribbean）文化，活动会场的出入口附近将架设人脸辨识摄影机。

警方表示，他们的目的是透过在广大人群扫描脸部，并与警方资料库中数以千计的嫌疑犯进行比对，以辨识并拦截通缉犯。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）局长罗利（Mark Rowley）谈到，这项技术是「有效的警务工具，自2024年初以来，已成功在犯罪热点地区锁定罪犯位置，促成逾千起逮捕」。

在英国，这项技术首于2016年测试，使用程度并于过去3年大幅增加。

然而，英国人权监管机构20日指出，伦敦都会区警察局使用这项技术的政策「不合法」，因为其与人权法规「不相容」。

英国内政大臣古柏（Yvette Cooper）最近承诺，将草拟管理人脸辨识系统使用的「法律框架」，其用途将聚焦在「最严重的犯罪行为」。

人权观察（Human Rights Watch）等11个组织致函伦敦都会区警察局局长，敦促他不要在诺丁罕丘嘉年华期间使用人脸辨识系统，并指控他「不公平地锁定」非裔加勒比人社群，同时强调人工智慧（AI）具有种族偏见的现象。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团