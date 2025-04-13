英国议员入境香港被拒 外相要求中国给答案

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（法新社伦敦13日电） 英国外交大臣拉米（David Lammy）今天表示，他非常关切英国议员霍布浩斯（Wera Hobhouse）入境香港遭拒一事，将紧急向中国当局提出这个问题。

霍布浩斯声称，她是1997年香港移交中国以来，第一位在抵港时被拒绝入境的英国议员。

霍布浩斯是「对华政策跨国议会联盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）成员。

对华政策跨国议会联盟在官网表示：「对华政策跨国议会联盟团结世界各地的立法者推动民主，同时应对中国崛起对以国际规则与人权为基础的体系所构成的威胁。」

「星期日泰晤士报」（The Sunday Times）表示，现年65岁的霍布浩斯10日飞往香港探望刚出生的孙子。报导指出，她的护照被没收，被询问工作和来访目的，行李被搜查后，被带到登机口。

「星期日泰晤士报」引述霍布浩斯报导：「当我被告知这个决定时，我的声音都在颤抖，只能问：『为什么，请跟我解释一下？』」

霍布浩斯在社群媒体Bluesky表示：「我是1997年以来，第一位在抵达香港时被拒绝入境的议员。」

「这个打击残忍且令人不安，当局却未给我任何解释。我希望外交大臣能认识到，这是对全体国会议员的羞辱，并积极寻求答案。」

一周前，英国执政党工党两位议员入境以色列遭拒并被驱逐出境。

霍布浩斯2017年以来就是较小党自由民主党（ Liberal Democrats）国会议员。

拉米表示：「得悉一位议员在私人行程中被拒绝入境香港，这件事令人深感忧虑。」

「我们将紧急向香港和北京当局提出这个问题，要求他们解释。」

「正如我本周稍早清楚表明，议员仅因为表达自己身为议员的观点就被拒绝入境，让人无法接受。」

「对行动自由的不合理限制，只会进一步损害香港的国际声誉。」