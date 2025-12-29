英埃双重国籍运动者为过去贴文道歉 强调部分遭曲解

（法新社伦敦29日电） 英埃双重国籍行动人士法塔今天针对在社群媒体上重新浮现、呼吁对犹太复国主义者及警方采取暴力的旧贴文「毫无保留」地道歉，同时强调部分内容已被「完全曲解」。

这些贴文可追溯至2010年，数天前法塔（Alaa Abdel Fattah）才在伦敦多年外交努力下，于自埃及获释后返回英国。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）曾表示对法塔与亲人团聚「感到欣慰」，但随着旧贴文曝光，也面临撤回相关言论的压力。

法塔在X平台发文回应批评时表示：「现在回头看那些推文──那些没有被完全曲解的内容──我确实理解它们有多令人震惊和受伤，对此我毫无保留地致歉。」

他还说：「我也必须强调，有些推文显然是被恶意曲解、完全被误解了。」

英国外交部昨天曾发布声明，谴责法塔早年的贴文，形容其内容「令人憎恶」。

反对党保守党影子司法大臣詹里克（Robert Jenrick）则呼吁褫夺这名行动人士的英国国籍。

詹里克在X平台上表示：「如果首相真的不知道法塔是极端分子，应立即撤回对他抵英感到『欣慰』的发言，并启动撤销其国籍及遣返的程序。」

据媒体报导，他2021年保守党执政期间获得英国国籍。

法塔曾是2011年埃及「阿拉伯之春」运动的领袖之一。

他2019年9月在埃及被拘捕，2021年12月被以散布假消息罪名判处5年徒刑。

今年3月，他在狱中进行绝食抗议，后来获埃及总统塞西（Abdel-Fattah el-Sisi）赦免并释放。（编译：陈政一）