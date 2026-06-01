瑞士制药商投诉中国抗生素倾销

山德士对在华销售的抗生素“发起攻势”。 Keystone-SDA

瑞士制药公司山德士(Sandoz)正在加大对从中国进口的低价抗生素的批评力度。

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Français fr Sandoz à l’offensive contre les antibiotiques chinois bradés 原版 更多阅览 Sandoz à l’offensive contre les antibiotiques chinois bradés

这家瑞士仿制药巨头已向欧盟委员会提交了一份投诉草案。

该集团将目标对准从中国进口的青霉素- 阿莫西林的活性成分。公司表示，中国供应商获得了大量补贴，因此能够以非常低的价格提供抗生素，从而扰乱了竞争秩序。

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“如今，全球高达90%的抗生素活性成分都是在欧洲以外生产的，而且主要集中在中国。这种状况构成了一个关键的战略短板，直接影响到公共健康、危机应对能力以及欧洲在快速变化的世界中维护自身地位的能力。”山德士首席执行官理查德·赛诺(Richard Saynor)表示。

山德士尤其指责了中国供应商的作用，后者依靠大量补贴，通过压低抗生素价格影响市场。“我不认为政界人士对此一无所知。”赛诺在接受AWP采访时解释说。他认为，欧洲的决策者“长期以来一直过于优柔寡断”。

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在这位首席执行官看来，人们看中的往往是抗生素低廉的价格，而不是其在医疗保健中的关键作用。赛诺认为这是根本问题所在。“尽管抗生素在医疗保健中发挥着核心作用，但仍被系统性低估。”

山德士正努力维持着欧洲最后一座仍在运营的抗生素工厂。该厂位于奥地利昆德尔(Kundl)，日前刚刚庆祝了建厂80周年纪念。

在警示的同时，赛诺也承认，欧盟在抗生素供应领域也已取得了一定进展：比如在奥地利阿尔普巴赫镇举行的一次论坛中通过了《阿尔普巴赫公报》(Alpbach Communiqué)。

该倡议旨在提升欧洲抗生素供应安全与战略自主性。其中规定，欧洲各国至少30%的抗生素供应应来自欧洲大陆的供应商。

山德士首席执行官表示，欧盟有关关键药品的法律草案《关键药品法》(Critical Medicines Act)也是向正确方向迈出的一步，但其实施细节仍需明确。

山德士还呼吁欧洲效仿印度，通过设定最低进口价格来保护本国的抗生素生产。

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