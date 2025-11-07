荷兰选委会宣布中间派叶腾胜选 可望成最年经总理

（法新社海牙7日电） 荷兰国会选举3日完成计票后，选举委员会今天正式宣布，叶腾（Rob Jetten）领导的中间派民六六党（D66）赢得选举。这位38岁公开出柜的政治人物，可望成为荷兰历来最年轻的总理。

选举委员会表示，叶腾领导的民六六党以2万9668票的些微差距，险胜极右派领袖怀尔德斯（Geert Wilders）领军的自由党（PVV），赢得大选。

在欧洲极右势力日益壮大的情况下，荷兰这次国会选举备受瞩目。

叶腾稍早表示：「我想我们已向欧洲与全世界证明，只要以正面诉求争取选民支持，就能战胜民粹势力。」

在这次选举中，没有任何一个政党能够在150席的国会中赢得足够席次单独执政，因此妥协和协商至关重要。

叶腾在执掌荷兰、欧盟第5大经济体之前，必须先组成联合政府，过程可能需要数月时间。

根据选举委员会，共有15个政党进入国会，其中包括一个主张动物权益的政党，以及一个代表50岁以上民众利益的政党。

叶腾领导的民六六党赢得26席，创下荷兰选举史上得票第一却席次最少的纪录。怀尔德斯领导的极右翼自由党也取得26席。

尽管怀尔德斯领军的自由党与2023年爆冷胜选时相比少了11席，但极右翼势力在荷兰仍然强大。

其中，极右翼政党民主论坛党（Forum for Democracy）从3席增至7席，而强硬右翼政党JA21则从2023年的1席暴增至9席。