莫迪访东京 宣告印度和日本将塑造亚洲世纪

（法新社东京29日电） 印度总理莫迪今天造访日本东京时表示，印度和日本将「塑造亚洲世纪」。日本首相石破茂则承诺将投资印度10兆日圆（约新台币2兆元）。

法新社报导，莫迪（Narendra Modi）在东京一场商业论坛中指出：「印度和日本的伙伴关系具战略意义且睿智。由经济逻辑驱动，我们已将共同利益转化成为共荣。」

「印度是日本企业前进全球南方（Global South）的跳板。我们将会塑造稳定、发展和繁荣的亚洲世纪。」 当前双边年贸易额达逾200亿美元，日本在很大程度上享有顺差。 石破茂指出：「日本和印度是战略伙伴，享有诸如自由、民主、法治等共同价值，多年来有着珍贵友谊与信赖。」

「我们的经济关系快速扩张。日本的科技和印度优秀的人力资源与巨大市场相辅相成。」 日印两国都正遭受美国总统川普的关税措施打击，许多印度商品税率高达50%，已于本周生效。 上述日本对印度投资的面向将会针对包括人工智慧（AI ）、半导体等领域，两国并将在关键矿产上进行合作。两位领导人明天预定一起走访一座晶片厂。 他们也会参观一座生产新干线子弹列车的工厂，着眼于在日本协助之下，于2047年印度独立百周年之前建设总长度达7000公里的高速铁路网络。

结束日本行后，莫迪预定前往中国出席8月31日及9月1日举行的上海合作组织峰会，由中国国家主席习近平主持，包括俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）等领袖也将与会。

这将是莫迪自从2018年以来首度访问中国。