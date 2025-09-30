菲律宾中部强震无海啸威胁 建物倒塌多地停电至少5死

（法新社宿雾1日电） 菲律宾中部外海昨晚发生规模6.9强烈地震，造成多处建筑和道路受损，部分地区电力中断，救难人员正搜查可能的伤亡。当地警方今天凌晨表示，至少已造成5人丧生。

菲律宾中部宿雾（Cebu）省北部城市圣拉米吉欧（San Remigio）警官卡巴圭（Felipe Cabague）向法新社表示：「目前证实有5人罹难。」但他补充，暂时没有关于罹难者身分的进一步细节。

马尼拉电视台ABS-CBN现场报导，圣拉米吉欧一座运动中心内发现4具遗体，另有一名儿童在市内另一处遭倒塌的瓦砾压死。

宿雾省救灾官员拉莫斯（Wilson Ramos）表示，震央位于宿雾岛北部博哥市（Bogo）外海，晚间9时59分发生地震数小时后，市政人员仍在检查倒塌的公共建筑与一座体育馆，两者皆位于宿雾岛北部。

他告诉法新社：「可能有人被压在倒塌建筑下。」目前救难行动正在圣拉米吉欧及邻近震央、人口约9万的博哥市进行，但失联人数尚不清楚。

他补充说，夜晚与余震影响了救援进度。美国地质调查所（ USGS）指出，主震后当地又接连发生至少4起规模5.0以上的地震。

当地地震监测单位警告，可能出现「小规模海面异常」，呼吁雷伊泰（Leyte）、宿雾及比利南（Biliran）等中部岛屿居民「远离海滩，不要靠近海岸」。

宿雾圣费南多镇（San Fernando）消防员利奎德（Joey Leeguid）向法新社表示：「我们在值班时感受到强烈摇晃，置物柜晃动到左右移动，大家一度头晕，但都安然无恙。」

震央附近度假小镇班塔延（Bantayan）25岁居民帕西兰（Martham Pacilan）说，地震发生时他人在教堂附近的广场，教堂结构受损。

他说：「我听到教堂那边传来巨响，接着看到碎石掉落。幸好没有人受伤。我当时非常惊吓也很慌张，但身体却动弹不得，只能在那里等晃动结束。」

同为班塔延居民的65岁照护员麦萨（Agnes Merza）表示，她家里的厨房磁砖有裂缝，「那感觉像是大家都快要跌倒了，我是第一次遇到这种地震。邻居都冲出家门，我的两名青少年助理因为童子军训练所教，躲到桌子底下。」

宿雾省政府通报，班塔延有一栋商业大楼和一所学校倒塌，部分乡镇道路也出现损坏。

菲律宾全国电网公司（National Grid Corp）指出，地震导致多条电线垂落，造成宿雾及周边中部岛屿大规模停电。当局目前仍在评估灾损范围。

宿雾省长巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）稍早透过脸书官方帐号发布即时影片，呼吁民众「保持冷静，前往空旷地区，远离可能倒塌的建物及围墙，并持续留意余震。」她表示省府正密切评估灾情，同时和各地方政府保持联系。

美国地质调查所原本通报地震规模为7.0，后修正为6.9。太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）则表示，这起地震不会引发海啸威胁。

菲律宾位于「太平洋火环」活跃地震带，地震几乎天天发生。多数小幅地震不易察觉，但破坏性强震时有发生，目前仍无法预测何时、何处会发生大型地震。（编译：陈政一）