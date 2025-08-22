菲律宾澳洲将签署新防御协议 反制中国在南海活动

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾和澳洲的国防部长今天共同宣布，两国预计明年签署1份新的防御协议，内容包括开发菲国的军事基础设施。双方寻求反制中国在区域的「片面行动」。

菲澳两国正在菲律宾西方和北方举行今年度「波浪」（Alon）联合军演，共有约3600名军人演练实弹射击、作战和抢滩，是澳洲近代史上在区域最大规模海外联合军演。

菲律宾在有主权争议的关键水道南海已和中国发生过连串冲突，包括本月11日菲国海岸防卫队的1艘巡逻艇在黄岩岛（Scarborough Shoal）附近执行渔民补给作业时，遭到1艘中国海警船和1艘中国军舰包围追逐，这2艘中国船舰还不慎发生激烈碰撞，引发各界关注。

澳洲防长马勒斯（Richard Marles）今天在菲律宾首都马尼拉与菲国防长铁欧多洛（Gilberto Teodoro）会晤后对媒体记者表示：「以规则为基础的秩序正在印太地区这里承受压力，这是我们双方都有同感并且正在经历的。」

他指出，两国将签署的新协议寻求强化菲律宾的国防基础设施，以及让两国的军事操演得到更好的协调。

铁欧多洛则说：「我们无法控制中国的片面行动，因此有必要吓阻中国，并释出强烈讯息，表明他们的活动将不会受到国际（社会）容忍。」