葡萄牙总统大选登场

afp_tickers

2 分钟

（法新社里斯本18日电） 葡萄牙今天举行总统大选第1轮投票，可能首次看到极右翼候选人闯入第2轮决选，但最终结果仍难预测。

民调预测，极右派政党「够了」（Chega）党魁温杜拉（Andre Ventura）可能在第1轮得票领先，但无论在第2轮对上哪位对手，最终都将落败。

这将是40年来首次没有候选人在第1轮投票直接胜出；依规定，必须取得超过50%的选票才能赢得首轮。

在破纪录的11位候选人中，只有5人被认为有实际机会晋级2月8日的决选，角逐接替保守派现任总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）。

除43岁的温杜拉，其他4人包括：63岁的社会党（PS）席古（Antonio Jose Seguro）、64岁的自由派欧洲议会议员费盖瑞多（Joao Cotrim Figueiredo）、68岁的右翼政府候选人孟迪斯（Luis Marques Mendes），以及独立候选人、前海军参谋长戈维亚耶梅洛（Henrique Gouveia e Melo）。

民调机构预测，在第2轮投票中，温杜拉4名潜在对手中的任何一人，都能轻松击败他。

投票所将于今天上午8时（台北时间下午4时）开放，出口民调预计晚间8时公布。

「够了党」在去年5月国会大选拿下22.8%的得票率与60席，超越社会党，成为国会最大在野党。

葡萄牙总统任期5年，职能主要是荣誉性质，但握有两项大权，即任命总理和解散国会，另担任军队统帅，可任命参谋长。