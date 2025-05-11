蒲亭抛15日在伊斯坦堡会谈 据传美国支持

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（法新社基辅11日电） 俄罗斯总统蒲亭今天并未回应欧洲各国无条件停火30天的提议，而是提出5月15日在伊斯坦堡与乌克兰直接会谈以结束与乌克兰冲突，据传这项提议得到美国支持。

乌克兰及英国、法国、德国和波兰的领导人施压俄罗斯，要求俄方接受自12日起实施30天无条件停火，并警告若莫斯科不遵守，将对俄方祭出大规模制裁。

蒲亭（Vladimir Putin）并未直接回应上述要求，而是在俄国今天凌晨1时发布声明，提出俄乌直接会谈，「我们提议基辅有关当局恢复他们2022年中断的谈判，我强调，没有任何先决条件」。

他说：「我们提议基辅当局5月15日星期四在（土耳其）伊斯坦堡（Istanbul）展开（协商）。」

蒲亭表示会谈目的在于「消除冲突根源」与「恢复长远持久的和平」。

俄方提到的冲突「根源」，通常指的是俄罗斯对乌克兰与西方诸多不满之处，并以此作为2022年2月全面入侵乌克兰的理由。

当中包括矢言要将乌克兰「去纳粹化」、保障乌东的俄语族群、抵制北大西洋公约组织（NATO）扩张，以及阻止乌克兰地缘政治向西靠拢。

基辅当局和西方各国不接受上述说法，直言俄国侵乌的行动无非是帝国主义形式的攻城略地。

蒲亭表示将于今天稍晚与土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）谈话，推动会谈事宜。他说会谈有可能促成停火。

蒲亭指出，「我们的提议已如他们所说的摊在台面上，决定权现在是在乌国当局及背后指挥者的手中，而驱使他们的似乎是个人政治野心，而非人民利益。」