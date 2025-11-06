街头遭男子袭扰 墨西哥女总统促性骚列为刑事犯罪

afp_tickers

3 分钟

（法新社墨西哥市5日电） 墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天呼吁，应在全国范围内将性骚扰明确列为刑事犯罪。她在街头遭到男子袭扰，事件突显这个拉丁美洲女性所面临的安全威胁。

现场画面显示，63岁的薛恩鲍姆昨天在总统府附近与支持者互动，一名醉酒男子靠近搂住她的肩膀，并用另一只手触碰她的臀部与胸部，同时企图亲吻她的脖子，男子后来被警方逮捕。

这起事件再度引发外界对女性安全问题的关注。性骚扰在当地相当普遍，人权团体长期警告墨国正面临「女性谋杀危机」（femicide crisis）。

薛恩鲍姆表示，她已对这名男子提起刑事诉讼，并将检讨全国关于性骚扰的立法。

她在例行晨间记者会上说：「我在想，如果连我都不报案，那其他墨西哥女性该怎么办？如果这样的事都能发生在总统身上，我们国家的女性又该如何自处？」

她说，自己「看了影片后，才完全意识到事情的严重性」。

墨西哥共有32个州与一个联邦实体墨西哥市，各自拥有独立的刑法典。以墨西哥市为例，性骚扰被定义为「令接受者感到不悦的性行为」，可判处一至三年徒刑。然而，并非所有州都将性骚扰视为刑事罪。

薛恩鲍姆强调：「性骚扰应该是刑事犯罪，我们会发起全国运动。」她并透露，自己年轻时也曾遭遇过类似袭击。

女性主义团体指出，这类事件是许多墨西哥女性的日常现实。女权组织「自由女性联盟」（Las Libres）的克鲁斯（Veronica Cruz）说：「每天都有女性遭受骚扰与恐吓。如今连总统都成为受害者，足以象徵问题的严重性。」

这事件同时引发外界对总统安保措施的批评，部分专家认为她过于强调与民众的亲近，忽略了潜在风险。墨西哥政坛人物常是贩毒集团攻击目标，而薛恩鲍姆在9月全国巡回造势时，仍允许支持者拥抱并自拍合照。

前反毒检察官龚萨雷兹（Samuel Gonzalez）接受法新社访问时指出，这事件向犯罪者传递「国家元首也可能被侵犯」的危险讯息，形容这种情况「非常令人忧心」。

尽管外界忧虑，薛恩鲍姆表示不会因此加强安保措施。

她说：「若没有具体风险，我们会照常进行。我们必须与人民保持亲近。」（编译：徐睿承）