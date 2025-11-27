衣索比亚神秘足骨属于远古人类新物种 露西「祖先地位」受挑战

（法新社巴黎26日电） 科学家今天指出，新发先的化石证实在衣索比亚发现的神秘足骨，属于一个鲜为人知、近期才被命名的远古人类亲戚，与着名的「露西」（Lucy）物种同时生活在同一地区。

这项发现为人类演化史再添新篇章，甚至可能让「露西」所属物种阿法南方古猿（Australopithecus afarensis）作为现代智人（Homo sapiens）直系祖先的地位受到质疑。

2009年在衣索比亚东北部布尔特勒（Burtele）发现这只足骨之前，人们原以为「露西」的物种是三百多万年前唯一生活在当地的人类亲戚。

但这块足骨显然不属于「露西」的物种，因为它拥有一根可对向的大脚拇趾，有点像拇指能像猿类般抓住树枝。

发现这块神秘足骨的研究团队后来根据在布尔特勒出土、约340万年前的下颚骨，于2015年命名一个新物种「近亲南方古猿」（Australopithecus deyiremeda）。

这项宣布当时在学界引发质疑。由于化石稀少，每当有人试图为人类系谱图新增分支，都会引起激烈辩论。

此外，研究团队当时也无法证明被称为「布尔特勒足骨」（Burtele foot）的足部化石确实属于新命名的物种。

如今，在刊登于「自然」（Nature）期刊的一项研究中，科学家宣布，包括一具带有12颗牙齿的下颚骨的新化石显示，确实属于「近亲南方古猿」。

研究首席作者、美国亚利桑那州立大学的哈勒-塞拉西（Yohannes Haile-Selassie）告诉法新社：「我们毫不怀疑布尔特勒足骨与这些牙齿及下颚骨属于同一物种。」

研究也揭示更多这个物种的细节，为人类智人的真正祖先提供更多线索。

哈勒-塞拉西表示，过去的疑问之一是「近亲南方古猿」如何能与「露西」物种在同一时间、同一地点共存。

新研究显示，前者多待在森林中，较可能以树上食物为食，而后者则花更多时间在地面上，这样的生态差异让两者得以共存。

未参与这项研究的英国南安普敦大学（University of Southampton）考古学家麦克奈布（John McNabb）对新研究给予肯定。

他说：「永远都会有人持怀疑态度，但我认为这些新发现及对较早化石的验证，将让许多研究者更能接受近亲南方古猿的存在。」

哈勒-塞拉西问说：「是否可能存在另一个物种，比它们更有资格成为人属（Homo）的真正祖先？」「我们不知道，一切取决于未来的发现。」（编译：徐睿承）