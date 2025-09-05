The Swiss voice in the world since 1935

西方拟派部队至乌克兰　蒲亭：俄国视为打击目标

（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯总统蒲亭今天警告说，任何部署到乌克兰的西方部队都将成为俄军「合法」打击目标。基辅当局的盟邦昨天表示，若俄乌达成和平协议，他们会在乌克兰部署安全保障部队。

法国及英国为首的20多个国家昨天承诺，要加入一支陆海空「保障部队」，以确保结束俄乌战争的任何协议能有效执行。

俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰，这场持续3年多的战争已导致数以万计人员丧命，还有数百万人被迫逃离家园。

乌克兰当局指出，西方部队支持的安全保障，对于任何协议而言都至关重要，以确保俄罗斯未来不会再次发动侵略。

蒲亭（Vladimir Putin）今天出席俄罗斯远东城市海参崴（Vladivostok）举行的一场经济论坛会议，他于会中表示：「如果那里出现一些部队，特别是在当前战斗期间，我们的假定是，他们将成为合法目标。」

他也声称，部署这样的部队不利于长期和平，乌克兰与西方更紧密的军事关系是冲突「根源」之一。

蒲亭还提到：「若达成的决定能带来和平，实现长期和平，那么我根本不认为他们在乌克兰领土上有任何意义。」 乌克兰的盟邦尚未揭露安全保障部队计画具体细节，包含将部署多少军队，以及各国会如何分摊兵力。

