西班牙发现7起新非洲猪瘟病例 总病例数增至9起

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴塞隆纳2日电） 西班牙农业部今天表示，当局在巴塞隆纳附近再发现7只死去的野猪感染非洲猪瘟，使本次疫情的总病例数增至9起。

西班牙上周在距巴塞隆纳21公里的科尔塞罗拉公园（Collserola）发现的两头死亡野猪，经检测后罹患非洲猪瘟，是1994年以来西班牙首度出现非洲猪瘟病例，引发外界对西班牙强大猪肉出口产业的忧虑。

超过100名军方紧急应变单位成员、加泰隆尼亚（Catalan）地方官员及欧盟专家正合作寻找新病例并防堵疫情。非洲猪瘟对人类无害，但对猪只极具毁灭性。

农业部声明指出，实验室检测证实在切达尼奥拉德尔巴列斯市（Cerdanyola del Valles）发现的7只死亡野猪均感染非洲猪瘟，地点「非常接近」首次发现两只病例的区域。

声明补充，对感染区域半径20公里内的猪场进行检查后，「未发现症状或相关病变」。

农业部表示，欧盟执行委员会兽医紧急应变小组（Veterinary Emergency Team）已于今天加入防疫工作，「评估现场已实施的各项措施并提出建议」，以期「尽速」控制疫情。

若疫情扩散至猪场，恐重创这个全球第三大猪肉及相关产品生产国。

西班牙每年出口近300万吨猪肉及猪肉加工品至逾百国，不过农业部长普拉纳斯（Luis Planas）表示，目前已有约1/3的进口国为安全起见暂停自西班牙进口。

普拉纳斯昨天对中国决定继续接受巴塞隆纳以外地区进口猪肉的决定表示欢迎。中国是西班牙猪肉的最大出口市场。

非洲猪瘟目前也蔓延至波罗的海国家与东欧地区，是2014年自俄罗斯传入。（编译：陈政一）