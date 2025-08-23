The Swiss voice in the world since 1935

西班牙野火终受控　烧出35万公顷焦土

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社马德里23日电） 西班牙民防和紧急服务部门首长巴尔恭内斯今天指出，本月横扫全国各地的野火几乎已获控制。肆虐广大地区的这波野火造成4人丧生。

巴尔恭内斯（Virginia Barcones）告诉西班牙国家电视台（TVE）：「仍在延烧的野火变少，终点也近得多了。」

不过她表示，仍在延烧的野火仍然「变化莫测」，「我们仍得进行最后冲刺才能结束这可怕情势」。 据欧洲森林火灾资讯系统（European Forest Fire Information System），西班牙过去两周有35万公顷土地尽成焦土。西班牙消防队员已在欧洲联盟国家协助下打火数周。

西班牙北部和西部受灾最重，包括卡斯提亚－雷昂自治区（Castile and Leon）、埃斯特雷马杜拉自治区（Extremadura）和加利西亚自治区（Galicia）。野火是在一波持续两周的热浪期间爆发，当时全国气温飙升至摄氏40度以上。

这场火灾紧急状况不仅凸显了气候变迁，也揭示了导致西班牙乡村地区更易受灾的发展趋势。

卡斯提亚－雷昂自治区长期受到人口外流、人口老化，以及农业和畜牧放牧衰退的影响，而这些过去曾有助于清除森林中易燃物的活动，如今已大幅减少。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团