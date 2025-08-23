西班牙野火终受控 烧出35万公顷焦土

（法新社马德里23日电） 西班牙民防和紧急服务部门首长巴尔恭内斯今天指出，本月横扫全国各地的野火几乎已获控制。肆虐广大地区的这波野火造成4人丧生。

巴尔恭内斯（Virginia Barcones）告诉西班牙国家电视台（TVE）：「仍在延烧的野火变少，终点也近得多了。」

不过她表示，仍在延烧的野火仍然「变化莫测」，「我们仍得进行最后冲刺才能结束这可怕情势」。 据欧洲森林火灾资讯系统（European Forest Fire Information System），西班牙过去两周有35万公顷土地尽成焦土。西班牙消防队员已在欧洲联盟国家协助下打火数周。

西班牙北部和西部受灾最重，包括卡斯提亚－雷昂自治区（Castile and Leon）、埃斯特雷马杜拉自治区（Extremadura）和加利西亚自治区（Galicia）。野火是在一波持续两周的热浪期间爆发，当时全国气温飙升至摄氏40度以上。

这场火灾紧急状况不仅凸显了气候变迁，也揭示了导致西班牙乡村地区更易受灾的发展趋势。

卡斯提亚－雷昂自治区长期受到人口外流、人口老化，以及农业和畜牧放牧衰退的影响，而这些过去曾有助于清除森林中易燃物的活动，如今已大幅减少。