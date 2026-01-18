西班牙2列高铁脱轨已知10死

afp_tickers

2 分钟

（法新社马德里18日电） 西班牙紧急救援单位今天指出，南部发生两列火车相撞事故，已知至少10人死亡。

警方发言人最初告诉法新社，发生在哥多华省（Cordoba）的这起事故已知5人死亡，不久后将罹难人数更新为10人。

西班牙铁路基础设施管理公司（ADIF）在X平台表示，一列从马拉加（Malaga）开往马德里的列车在阿达穆斯（Adamuz）附近出轨，冲到对向轨道，与迎面而来的另一列列车相撞，导致对向列车也出轨。

安达鲁西亚自治区（Andalusia）紧急服务单位发言人告诉法新社：「我们接获民众报案，表示现场有人受伤和受困。」

一名目击者向西班牙国家电视台（TVE）表示，第一列列车其中一节车厢完全翻覆。

电视画面可见医疗及消防人员在现场抢救。

当时搭乘其中一列车的西班牙国家广播电台（RNE）记者表示，撞击时感觉就像「一场地震」。他说，乘客们拿起紧急安全锤击破车窗逃出。

西班牙媒体报导，两列列车上共有约400名乘客。

总理桑杰士（Pedro Sanchez）在声明中表示，正「密切关注」事态发展。

马德里自治区政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）表示，如有需要，马德里自治区的医院将提供安达鲁西亚协助。

马德里与安达鲁西亚间铁路交通已经暂停。