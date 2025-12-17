议员模仿「拉眼角」惹议 芬兰总理向亚洲国家致歉

afp_tickers

2 分钟

（法新社赫尔辛基17日电） 芬兰议员日前模仿因「拉眼角」照片遭质疑歧视亚裔而被撤销后冠的芬兰小姐，引发舆论一片哗然，芬兰总理欧尔波今天向日本、中国与韩国的公民致歉。

芬兰执政联盟成员之一、右翼民粹主义「芬兰人党」（Finns Party）的2名国会议员在社群媒体上发布照片，刻意拉眼角，这种动作普遍被视为是在刻板描绘东亚人的外貌，涉及种族歧视。

他们宣称之所以发布这些照片，是为了声援在11月发布类似照片而在上周被摘除后冠的2025年芬兰小姐札夫斯（Sarah Dzafce）。

欧尔波（Petteri Orpo）今天透过芬兰驻日本、中国与韩国大使馆的社群帐号发布声明表示：「我对个别国会议员近日发布的冒犯性社群贴文，致上最诚挚的歉意。」

声明指出：「这些贴文并未反映芬兰重视平等与包容的价值」，他强调「种族主义与种族歧视在芬兰社会没有立足之地」。

芬兰国家广播公司（Yle）报导，一家芬兰电视制作公司已暂停与日本的合作计画；芬兰航空（Finnair）也表示，相关事件已对其品牌形象造成负面影响。

国会议员加雷德夫（Kaisa Garedew）与埃罗拉（Juho Eerola），以及欧洲议会议员丁克宁（Sebastian Tynkkynen）对于自身行为引发的风波反应不一。

埃罗拉已公开道歉。丁克宁也表示，自己无意伤害任何人的感情。加雷德夫则告诉当地媒体，她不觉得自己有必要道歉。

芬兰人党国会党团将于明天开会讨论对这些议员的可能惩处。