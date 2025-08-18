评川蒲会及欧乌领袖访美 中国：乐见各方和谈达成协议

（法新社台北18日电） 中国外交部发言人毛宁今天说，中方乐见俄美保持接触改善彼此关系，推动「乌克兰危机」政治解决；并期待各方都能参与和谈，尽早达成被各当事方接受的和平协议。

中国外交部下午举行例行记者会，美国总统川普（Donald Trump）与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）日前在阿拉斯加会面（川蒲会），以及欧盟、欧洲主要国家领导人与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）一同访美等相关议题，成为媒体关注焦点。

毛宁对「川蒲会」说，中方支持一切有利于和平解决危机的努力，并乐见俄美双方保持接触，改善彼此关系，推动「乌克兰危机」的政治解决进程。

毛宁针对欧洲领导人与泽伦斯基一同访美则表示，中方期待所有的「当事方」和「利益攸关方」，都能适时参与到和谈进程中，尽早达成一个「公平、持久、有约束力」，并且能够为「各当事方接受」的和平协议。

另外，针对在「川蒲会」上，中国被指为「乌克兰安全的潜在保障者之一」，中国是否愿在俄乌一旦达成停火协议后，成为「乌克兰安全保障者」，毛宁则说，中方在「乌克兰危机」问题上的立场是一贯和明确的，并将继续以「自己的方式」劝和促谈，推动「（乌克兰）危机」的政治解决。