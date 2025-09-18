评论柯克枪击案挨评 吉米金摩节目遭停播川普叫好

（法新社好莱坞17日电） 美国深夜秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）对保守派网红柯克（Charlie Kirk）遇害一事发表评论后，节目遭到停播。总统川普对此叫好，称之为「对美国来说的大好消息」。

美国广播公司（ABC）电视网撤下这个美国极具影响力的深夜秀的惊人举动，被批评人士抨击为政府审查，但川普则是大声叫好。川普长久以来对嘲讽他的谐星积怨已久。

他在自己的社群平台「真实社群」（Truth Social）页面上写道：「对美国来说是个大好消息…恭喜ABC终于有勇气做该做的事。」

川普7月也曾对吉米金摩的深夜秀搭档史蒂芬柯贝尔（Stephen Colbert）的节目被取消而感到欣喜。他呼吁另外两位喜剧演员也应被撤换。

他写道：「这样一来，假新闻国家广播公司（NBC）就只剩下吉米法隆（Jimmy Fallon）和塞斯麦尔斯（Seth Meyers）这两个彻头彻尾的失败者了。他们的收视率也惨不忍睹。动手吧NBC！！！」

吉米金摩15日晚间在「吉米夜现场」（Jimmy Kimmel Live）节目的开场独白中表示，柯克10日在犹他州巡回演讲中弹身亡后，「许多『让美国再次伟大』（MAGA）阵营支持者正极力利用柯克遭枪杀一事来图利」。

他接着播放了一段影片，影片中川普被问及柯克的死对他有何影响时，话锋一转，开始夸耀他在白宫兴建中的新宴会厅，引发现场摄影棚观众哄堂大笑。

吉米金摩说：「这不是一个成年人哀悼一位被称为朋友的人遭到谋杀的方式。这是一个4岁小孩哀悼金鱼的方式。」

美国联邦传播委员会（FCC）主席卡尔（Brendan Carr）今天公开扬言要吊销播出「吉米夜现场」的ABC附属电视台的执照。

数小时后，美国最大的ABC附属电视台所有者之一Nexstar宣布将从旗下电视台撤下节目。Nexstar正在推动一项数十亿美元的合并案，而这项合并案需要得到FCC的批准。

由迪士尼（Disney）拥有的ABC随后也跟进，在全国范围内停播「吉米夜现场」。

吉米金摩并未立即发表评论，他的经纪人代表也未回覆法新社的询问。