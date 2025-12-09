诺贝尔和平奖得主马查多记者会延期

（法新社奥斯陆9日电） 原订今天举行的诺贝尔和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）记者会已被「延期」，但挪威诺贝尔协会表示，记者会预计在当天较晚时候举行。

诺贝尔协会（Nobel Institute）发言人奥斯海姆（Erik Aasheim）告诉法新社，「一切迹象显示，我们今天还是可以安排记者会。」

目前马查多的家人已抵达奥斯陆。

马查多自去年8月以来一直躲藏，今年10月10日她荣获诺贝尔和平奖，以表彰她为委内瑞拉民主做出的努力，对抗自2013年起掌权、以铁腕统治国家的独裁者马杜洛（Nicolas Maduro）。诺贝尔和平奖正式颁奖典礼订于12月10日在奥斯陆举行。

外界正关注马查多是否能亲自出席明天在奥斯陆举行的颁奖典礼，届时她有被委内瑞拉当局宣称为「逃犯」的风险。

依照传统，和平奖得主通常会在颁奖典礼前夕召开记者会，这将是现年58岁的马查多11个月来首度公开露面。

她上一次公开露面，是1月9日在委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一场示威活动中，当时是为了抗议总统马杜洛第三度就职。

马查多指控马杜洛窃取2024年7月总统大选，当时她被禁止参选。这项说法获得多数国际社会的支持。