诺鲁与中资签商业协议恐违反安全条约 澳洲展开调查

（法新社雪梨19日电） 太平洋岛国诺鲁与一家中国公司签署一项利润丰厚的商业协议。澳洲政府今天表示，目前正在调查诺鲁此举是否违反双方签署的安全条约。

诺鲁上周宣布与中国乡村振兴与发展公司（China Rural Revitilisation and Development Corporation）签署一份价值6.5亿美元（约新台币196亿元）的经济发展协议。

澳洲国防工业部长康洛伊（Pat Conroy）表示，目前正在调查这份协议是否符合澳洲与诺鲁签署的安全条约。

康洛伊告诉记者：「（澳洲）正与诺鲁政府接洽，确认这是否启动我们条约中的部分条款。这是对我们非常重要的条约，有助于让我们成为诺鲁首选的安全合作伙伴。」

澳洲与诺鲁去年12月宣布签署具里程碑意义的安全条约。

根据这项条约，诺鲁在签署有关海事安全、国防和警务等双边协议前，须徵得澳洲同意。若有其他国家希望就其港口、机场或银行业达成协议，诺鲁也必须与澳洲协商。

作为交换，诺鲁每年可获得数千万美元，以支撑政府预算并加强警力。

诺鲁去年突然与台湾断交，转而与北京当局建交，令许多太平洋事务观察人士感到意外。

诺鲁外交部长安格明（Lionel Aingimea）上周前往北京，签署这项商业协议。

根据诺鲁政府宣布的消息，中国乡村振兴与发展公司同意投资农业及渔业等关键产业。

诺鲁人口约1万2500人，是世界上最小的国家之一，国土面积仅20平方公里。它也被认为是特别容易受气候变迁影响的国家。