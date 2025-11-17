瑞美关税争端的启示：结果即正义

经过长达一个月的艰苦外交斡旋，瑞美关税贸易框架协定终于出炉。包括瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(图中着蓝色套装)及瑞士联邦副主席兼经济部长帕尔莫兰(图中走在联邦主席身后)带队的多个高级别瑞士代表团数次赴美磋商。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

对瑞士及其贸易外交而言，与美国的关税谈判可谓一波三折，跌宕起伏，充满了不确定性-瑞士德语电视台SRF商业记者Matthias Pfander对瑞美关税谈判的过程做了如此描述。

4 分钟

Matthias Pfander, SRF 其他2种语言 English en Lessons from the US-Swiss tariff dispute: when the ends justify the means 原版 更多阅览 Lessons from the US-Swiss tariff dispute: when the ends justify the means

Русский ru Швейцария-США: уроки тарифного кризиса 更多阅览 Швейцария-США: уроки тарифного кризиса

今年4月，特朗普在白宫玫瑰园首次推出他的“解放日”(Liberation Day)关税计划，瑞士赫然出现在关税税率前列，迎来当头一棒。随后危机暂时解除，原定31%的高关税暂缓执行，谈判的窗口随之打开。

初期成果接踵而至：联邦主席卡琳·凯勒-苏特成功开启首轮高层对话，瑞士也似乎在谈判中占据有利地位。此刻的瑞士踌躇满志，连凯勒-苏特精湛的英语语言能力也被誉为取胜的关键。

更多战术智慧

可惜，庆功还为时过早。很快，瑞士遭遇高达39%的关税税率——西方国家中的最高“待遇”。这也让瑞士人彻头彻尾感受到了特朗普总统的阴晴不定。这次的打击恰逢瑞士国庆日8月1日。许多人都难以接受，美国这样的“兄弟国家”竟然受制于白宫里一个喜怒无常的个人。

不过，面对第二重打击，瑞士人展现了镇定、谨慎以及高超的战术智慧。瑞士试图以交易者的身份与特朗普本人周旋。国际足联主席詹尼·因凡蒂诺(Gianni Infantino)突然成了救命稻草，与特朗普积极互动。劳力士首席执行官让-弗雷德里克·杜福尔(Jean-Frédéric Dufour)更是在美国网球公开赛期间邀请特朗普进入劳力士的贵宾包厢观赛。当时还未赠送瑞士腕表，礼物稍后送达。

游走在道德边缘

他们的座右铭是：不遗余力。一时间，瑞士有头有脸的亿万富翁不约而同远赴美国，在椭圆办公室拜会特朗普，拍照留念。他们的行动看似毫无关联，但又似乎在与伯尔尼打配合。礼物清单上是篆刻着祝福语的金砖或劳力士的座钟，没有瑞士奶酪。特朗普也在“真实社群”(Truth Social)社交平台上对上述举动大加赞扬，称他们为民族救星。

瑞士经济部长帕尔莫兰(Guy Parmelin)和美国贸易谈判代表贾米森·格里尔(Jamieson Greer)最终迎来了近一小时的“建设性”会谈。瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦妮·布德利格·阿蒂达(Helene Budliger Artieda)抵达华盛顿时，帕尔莫兰绅士地为她打开豪华轿车的车门。阿蒂达手提路易斯威登袋，内藏何物？又是赠予谈判代表的礼物吗？

非常之时行非常之法——有时候，这些做法游走在道德的边缘，甚至越界。帕尔莫兰表示，最新谈判中，“所有要点”均得以澄清。然而，协议一旦公布，一场内部争议恐怕难以避免——瑞士的价值观是否被出卖、协议内容有无越界、瑞士得到的是否符合谈判的初衷。

但有一点可以肯定：没有人会因这场“战役”的结果沾沾自喜。人们应该从中吸取了不少教训——至少目前如此。

相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？ 您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。 参与讨论 42 赞 查看讨论

阅读最长 讨论最多