贸易政策

美国征收39%关税对瑞士经济意味着什么？

格律耶尔奶酪：今后对美国消费者来说恐将更贵？
格律耶尔奶酪：今后对美国消费者来说恐将更贵？ Keystone / Jean-Christophe Bott

美国总统特朗普上周宣布对瑞士出口商品征收39%关税，这项措施已于本周四(8月7日)正式生效。瑞士德语区公共广播公司SRF的经济记者解释了此举将对瑞士就业和经济繁荣带来哪些影响。

Jan Baumann, SRF
关税正式生效后，瑞士经济将面临何种局面？

第一天的影响还不算太大。但随着时间推移，痛感将日益加深。受影响企业面临的难题在于：它们的竞争力骤然下降–美国对瑞士出口产品征收的关税远高于对来自欧盟的竞争产品。

钟表、机械、巧克力和奶酪等行业的瑞士企业，过去几个月已开始为此做准备。他们趁关税正式上调前，大量向美国仓库运货，目前这些仓库中囤积着不少以较低税率进口的商品。

企业也在重新调整供应链，比如在本地扩大生产或将生产迁至美国。但这些举措都需要时间。受影响行业的企业也可以努力开拓其他市场。所有这些措施正在进行中，能在一定程度上缓冲特朗普关税带来的冲击。

经济损失会有多大？

经济学家估算，瑞士的国内生产总值可能因此受损高达1%。这一数值取决于美国是否会进一步对瑞士的药品出口加征关税，或者这些制药产品是否能继续享受免税待遇。

在美国，最初是进口商为来自瑞士的货物缴纳关税；这些税款将流入美国财政部。但采购企业往往会将部分关税成本转嫁给消费者。因此，未来美国商品价格和通货膨胀的变化也值得关注。

在瑞士，相关行业可能会逐渐出现裁员现象-至少这是工商团体所担心的，因此他们希望联邦政府能出台措施缓解冲击。

瑞士政府可以采取哪些支持措施？

例如，可以将领取“缩短工时补助”的时限延长至两年。有关援助经济的措施也正在讨论中-但这些措施在政治上自然存在争议。

可以肯定的是，瑞士政府还将继续与美国展开谈判。目前还不是“最终结果”，幕后的谈判仍在进行之中。目标是向特朗普政府提出更具吸引力的方案，例如：瑞士承诺增加对美进口，或承诺瑞士企业将在美国增加投资、创造更多就业岗位等。

阅读最长

讨论最多

