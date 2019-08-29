谁是全球“科学男神第一人”？就是来自瑞士洛桑联邦理工学院的米夏埃尔·格雷策尔。

(Keystone)

就职于瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的一位“学术男神”，近日在各学科领域共计10万名顶尖科学家的综合排名中一举拔得头筹，荣居榜首。



任教于洛桑联邦理工学院的米夏埃尔·格雷策尔(Michael Grätzel)作为该校光子学和界面实验室的掌舵人，从10万名“学术大牛”中脱颖而出，摘得排行榜桂冠。不仅如此，此次出炉的全球科学家10万强中，除了格雷策尔，该校另有156名科学家入榜。



格雷策尔曾因发明染料敏化太阳能电池而享誉世界，这种电池因此被冠名为“格雷策尔电池”。与此同时，该电池也成为了当前尚处于开发阶段的钙钛矿光伏的奠基石。



染料敏化太阳能电池现如今已以数兆瓦级规模的生产线实现了批量化生产，钙钛矿光伏也蓄势待发，有待征服市场。



洛桑联邦理工学院在本周一(8月26日)发布的公开声明中指出，此次列出的10万名顶尖科学家榜单排序法，是基于由斯坦福大学牵头领导的众多科学家携手开发的一款全新、且准确度更高的标准化引用计量指标所作出的。



8月12日，由来自斯坦福大学的John P.A. Ioannides教授领衔的一组科学家团队，在国际知名学术期刊《PLoS生物学》(PloS Biology)上刊发了一篇旨在概述性介绍一种通过论文引用次数和其他衡量指标来给多位科学家进行综合排名的全新办法。



在这一新的标准化引用计量指标框架下，涵盖了逾10万名来自各个学科领域的科学家的庞大数据库由此生成，冠军最终花落来自瑞士高等学府的米夏埃尔·格雷策尔。



洛桑联邦理工学院可谓是全球高等学府25强之列的常客，并孵育了颇具学术价值或商业价值的各类成果无数。





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