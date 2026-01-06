赫勒斯坦高龄92 历练无数承审马杜洛案

afp_tickers

3 分钟

（法新纽约5日电） 委内瑞拉总统马杜洛遭美国带回纽约受审，这起全球注目的案件落在现年92岁的联邦地区法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）肩上。他数十年法官生涯中，曾经审理过许多知名大案。

马杜洛（Nicolas Maduro）与妻子佛罗雷斯（Cilia Flores）今天首次出现在位于曼哈顿（Manhattan）的法庭，两人对毒品恐怖主义与其他相关指控均不认罪。

马杜洛2020年被控参与一起牵涉广泛的毒品走私案，此案已由赫勒斯坦法官审理近15年，委内瑞拉前情报局卡瓦哈（Hugo Armando Carvajal）也因此遭到定罪。

赫勒斯坦毕业于哥伦比亚大学（Columbia University）法学院，1957年至1960年间曾在美国陆军担任律师，之后进入私人领域执业。

1998年，他被前总统柯林顿（Bill Clinton）提名为纽约南区联邦地区法院（District Court for the Southern District of New York）法官。在他漫长的职业生涯中，曾审理过多起与2001年9月11日「盖达组织」（Al Qaeda）恐攻相关的民事案件。

赫勒斯坦也曾与美国总统川普交手。川普曾希望将其在纽约的封口费案移由联邦法院审理，不过遭到赫勒斯坦拒绝。

赫勒斯坦去年也阻止川普政府在未经法庭听证的情况下，将被指称为委内瑞拉黑帮的成员驱逐出境。

去年9月，科技新贵亦是社交名媛的贾维斯（Charlie Javice），被控在摩根大通银行（JPMorgan Chase）1.75亿美元交易中诈骗，赫勒斯坦判处她7年多徒刑。

赫勒斯坦也曾在2015年命令美国政府必须公布大量照片，内容系关押在伊拉克与阿富汗的人遭到虐待。