赫格塞斯用Signal讨论行动 疑让美军陷危险

（法新社华盛顿3日电） 美国媒体今天报导，五角大厦独立监察单位表示，战争部长赫格塞斯先前以不保密商业传讯软体Signal讨论叶门攻击行动细节的做法，有让美军处于危险之中的可能性。

美媒引述熟悉调查结果的消息人士说法指出，然而，督察长办公室的调查认定，赫格塞斯（Pete Hegseth）并没有触犯保密方面的规范，因为他有权将相关资讯解密。

督察长办公室调查结果已转交国会，但外界认为，赫格塞斯用Signal讨论攻击叶门叛军的行为有可能再度掀起热议。

Signal争议之所以曝光、遭到调查，要回溯到今年3月。「大西洋月刊」（The Atlantic）总编辑高德柏格（Jeffrey Goldberg）因意外被加入一个Signal通讯群组，无意看到赫格塞斯、时任国安顾问瓦尔兹（Mike Waltz）等美国高层官员在即将对叶门武装团体青年运动（Huthi）发动攻击的对话。

大西洋月刊最初未对外透露Signal群组聊天细节，但在白宫坚持无机密外泄，并指控高德柏格扯谎之后，大西洋月刊才刊出群组对话内容。

自2023年加萨战争爆发后，有伊朗撑腰的青年运动开始在红海与亚丁湾针对船只发动攻击，声称藉此声援巴勒斯坦人。

青年运动的攻击导致船只无法通过苏伊士运河（Suez Canal）。这条重要航道通常承载全球约12%的海运流量，迫使许多公司选择绕远路从非洲南端通行，增加不少成本。

为因应青年运动上述攻击行为，美国最初是在总统拜登（Joe Biden）政府时期展开打击行动，美军并于今年3月15日对青年运动发动新一轮空袭。

川普对青年运动的攻击持续到5月初，直到双方在阿曼政府斡旋下达成停火协议。