瑞士网络媒体年度评比，瑞士资讯再夺亚军头衔

2025年，瑞士资讯swissinfo.ch在瑞士媒体评比中以高于平均值的质量表现脱颖而出。 Thomas Kern, Swissinfo

《2025年媒体质量年鉴》(Yearbook of Media Quality 2025)在最新发布的媒体质量分析中，再次给予瑞士资讯swissinfo.ch良好的评价。

5 分钟

苏黎世大学公共领域与社会研究中心(fög)的分析显示，瑞士媒体整体质量在十年对比中保持稳定。瑞士媒体的总体质量得分为6.2分(较2024年下降0.1分)，其中瑞士资讯swissinfo.ch的整体质量明显高于平均水平，其质量得分由去年的7.4分上升至7.5分。

与去年一样，瑞士资讯swissinfo.ch在本年度接受分析的27家网络媒体中排名第二，并继续稳居瑞士广播电视集团(SRG SSR)旗下网络媒体的首位。该中心在报告中指出：“面向国际受众的瑞士资讯因其超越日常新闻的深度分类与分析能力而脱颖而出。”

瑞士资讯在AI搜索结果中被频繁引用

该中心的深入研究首次分析了人工智能(AI)搜索中新闻来源的可见度-涵盖ChatGPT与Perplexity两个平台。当用户要求ChatGPT提供瑞士新闻相关信息时，被引用的来源中有36.7%来自瑞士媒体；在Perplexity上，这一比例高达47.1%。

瑞士资讯swissinfo.ch是这类聊天机器人最常引用的一个新闻来源。在ChatGPT上，瑞士资讯是仅次于瑞士德语区公共电视台SRF的第二大被引用来源；在Perplexity上，引用最多的仍是SRF，其次是《一瞥报》(Blick)和瑞士资讯。

“在混合信息干扰频发的时代，以令人信服的新闻质量来抵消公众对媒体的信任流失至关重要，而这种质量必须具备国际可见性，”瑞士资讯主管Larissa M. Bieler表示，“正如此次研究所示，瑞士资讯是ChatGPT与Perplexity上被引用次数排名前三的瑞士媒体之一，其中半数链接指向英文报道。这种需求及在AI聊天机器人中的高曝光度，证明了瑞士资讯swissinfo.ch内容的重要性。对于瑞士在国际上的形象而言，事实准确性尤为关键。”

《2025年媒体质量年鉴》结论 《媒体质量年鉴》(Jahrbuch Qualität der Medien)由苏黎世大学公共领域与社会研究中心(fög, Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft)每年发布，旨在评估瑞士新闻媒体的内容质量与社会贡献。 《2025年媒体质量年鉴》指出，人工智能正成为继社交媒体与搜索引擎之后的新传播力量，深刻影响新闻生产与公共舆论。瑞士“新闻匮乏者”比例已升至46.4%，比2009年增加25%，这部分人政治知识与社会参与度显著偏低，对媒体和民主的信任度最低。 ChatGPT与Perplexity约七成回答依赖专业媒体报道，其中涉及瑞士问题的引用，36.7%-47.1%来自瑞士媒体。然而，AI生成内容中约一成存在错误，且媒体未获补偿。报告呼吁建立内容使用付费机制，防止AI削弱新闻业的经济基础。 约87%的瑞士记者已在工作中使用AI，主要用于转录与编辑等辅助任务。尽管多数人认为AI有用，但仍有近七成不信任其质量，仅四分之一媒体制定了使用规范。报告建议建立统一标准、强化质量把关，并推动AI平台向新闻机构付费。 来源：苏黎世大学《2025年媒体质量年鉴》外部链接